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Hatay Büyükşehir Belediyesi Yılbaşı Kutlamalarını İptal Etti - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir Belediyesi Yılbaşı Kutlamalarını İptal Etti

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat Depremi ve Pençe-Kilit Harekatı şehitleri anısına kentin tüm meydan ve alanlarını Türk bayrakları ile donatarak yılbaşı için herhangi bir kutlama programı yapmayacağını duyurdu. Belediye Başkanı Lütfü Savaş, deprem ve şehitler anısına yeni yıla özel hiçbir eğlence programı yapmadıklarını belirtti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Yılbaşı Kutlamalarını İptal Etti
30.12.2023 - 22:38,
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Hatay Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat Depremi ve Pençe-Kilit Harekatı şehitleri hatırasına adına kentin tüm meydan ve alanlarını Türk bayrakları ile donatarak yılbaşı için herhangi bir kutlama programı yapmayacağını duyurdu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki Atatürk Caddesi, Çevre Yolu, İskenderun Yolu, Expo ve diğer tüm kavşak noktaları başta olmak üzere 80 farklı noktaya bayraklar astı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, konu ile ilgili soruları yanıtlarken, büyük bir deprem afetinin yaşandığı Hatay'da yaklaşık 11 ay geçmesine rağmen acıların hala ilk günkü gibi taze olduğunu vurguladı.

Deprem öncesinde şehrin demografik yapısından dolayı farklı etnik, mezhep ve dinlere mensup vatandaşların kendi örf ve adetlerine göre renkli yılbaşı kutlamaları yaptığını, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin de herkes için çeşitli programlar düzenlediğini hatırlatan Savaş, ancak yaşanan üzüntülü süreçlerden dolayı yeni yıla buruk bir şekilde girileceğini kaydetti.

LÜTFÜ SAVAŞ: "DEPREM VE TÜM ŞEHİTLERİMİZ ANISINA YENİ YILA ÖZEL HİÇBİR EĞLENCE PROGRAMI YAPMIYORUZ"

Depremde 24 bine yakın insanın hayatını kaybettiği ve binlerce yapının yıkıldığı şehirde vatandaşların zor şartlar altında yaşam mücadelelerine halen devam ettiklerinin altını çizen Savaş, "Şu anda biz matem evindeyiz. Bir de üstüne yakın zamanda 12 şehidimizi toprağa verdik. Böyle bir ortamda yılbaşı kutlayamayız. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek ve ortak acılarımız için gölgesinde bile huzur bulduğumuz ay yıldızımızın altında bu yılbaşını geçireceğiz. Bunun için şehrin 80 ayrı kavşak noktasını; bu ülkenin bağımsızlık simgesi olan, bize atalarımızdan yadigar, bizim de çocuklarımıza emanet bırakacağımız bayrağımızla donattık. Bayrağımızın ışığında bu yılbaşına gireceğiz. Bunun dışında bir eğlence programı yapmadık" dedi.

Özellikle son 4 yılın yangınlar, pandemi ve depremlerden dolayı kabus gibi geçtiğini dile getiren Başkan Savaş, vatandaşların bu kabusları geride bırakacağı ve gelecekle ilgili kaygılarını gidermiş olacağı daha huzurlu, sağlıklı ve mutlu yıllar yaşaması dileğinde bulundu.

Kaynak: ANKA
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