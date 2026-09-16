Hatay\'da 112 yetim çocuğa Mevlid-i Nebi programı düzenlendi

Hatay İl Müftülüğü Yetim Koordinatörlüğü, Hatay Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) ile Antakya ADRB koordinatörlükleri tarafından 112 yetim çocuğa yönelik Mevlid-i Nebi programı gerçekleştirildi.

Programa Hatay İl Müftüsü Necati Şafak, İl Müftü Yardımcıları Hasan Fındık ve Hüseyin Ortaç'ın yanı sıra din görevlileri ve davetliler katıldı.

Program kapsamında çocuklara giysi, kırtasiye malzemeleri, okul forması ve alışveriş kartı hediye edildi. Çocukların ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan hediyelerin yanı sıra program sonunda yemek ve çeşitli ikramlar da sunuldu.

Mevlid-i Nebi programı kapsamında düzenlenen etkinlikle çocuklara yönelik sosyal destek sağlanırken, programa katkı sunan; kurum, kuruluş, dernek, bağışçı ve din görevlilerine teşekkür edildi.