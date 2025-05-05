Hatay'da 200 Çift 05.05.2025'te Evlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hatay'da 200 Çift 05.05.2025'te Evlenecek

Hatay\'da 200 Çift 05.05.2025\'te Evlenecek

Hatay'da, 05.05.2025 tarihini tercih eden çiftler nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu.

05.05.2025 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da evlenmek için aylar öncesinden '05.05.2025' tarihini tercih eden çiftler, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdular.

Evlilik tarihini unutulmaz hale getirmek isteyen çiftler, aylar öncesinden '05.05.2025' tarihini tercih etti. Antakya ilçesinde evlenmek için 3 adet 5'in bir araya gelmesini bekleyen çiftler, Antakya ilçesi Kışlasaray Mahallesi'nde kurulan prefabrik nikah dairesinde yoğunluk oluşturdular. Depremin yaralarının sarıldığı kent genelinde '05.05.2025' tarihinde yaklaşık 200 çiftin nikah kıyarak dünyaevine girmesi planlanıyor.

"Her yılın özel bir tarihi ve dönemi olduğu için biz de bu yıl bu tarihi yakalamak istedik"

Özellikle bu tarihi seçtiklerini ifade eden gelin Merve Ulaş, "Bugün '05.05.2025' tarihinde bir tutulma gibi oluyor. Her yılın özel bir tarihi ve dönemi olduğu için biz de bu yıl bu tarihi yakalamak istedik. Bu güzel bir günde mutlu bir evlilik olsun. Bugün çok mutluyum. Çünkü mükemmel bir gün seçtim. Bu nedenle umarım güzel günler nasip olur" dedi.

"Evlilik yıl dönümünün unutamayacağımız ve sürekli aklımızda kalacak bir tarih olması için bu tarihi seçtik"

Evlilik yıl dönümünü unutmamak için özel bir günde seçtiklerini söyleyen damat Resul Kırılmaz, "Evlilik için '05.05.2025' tarihini seçmek istedik. Bu özel günde nikahımızı kıymayı çok istedik. Mutlu zamanlar, evlilik ve gelecek nasip olur inşallah. Evlilik yıl dönümünün unutamayacağımız ve sürekli aklımızda kalacak bir tarih olması için de bu tarihi seçtik. Evlilik tarihini inşallah unutmayacağım" şeklinde konuştu.

"Bugün yaklaşık 18 nikahımız var ve Hatay şehrimizde evlendirme dairelerimizde yaklaşık 200 çiftin nikahlarını kıyıyoruz"

Hatay'da '05.05.2025' özel günde yaklaşık 200 nikahın kıyılacağını ifade eden nikah memuru Niyazi Yalçın, "'05.05.2025' tarihinde özel günde bayağı yoğunluk var. Evlenmek isteyen çiftlerin bu yıl '05.05.2025' ve '25.05.2025' tarihlerinde yoğunluk oluyor. Bu ün yaklaşık 18 nikahımız var ve onları kıyacağız. Her yılın özel tarihlerinde bizde yoğunluk yaşanıyor. Bugün gibi belirgin tarihler evlenen çiftlerin özellikle damatların evlilik tarihlerini unutmaması açısından iyi oluyor. Hatay şehrimizde evlendirme dairelerimizde yaklaşık 200 çiftin nikahlarını kıyıyoruz. Ömürlerinin son nefeslerinin demine kadar mutlu olmalarını diliyorum. Hayata sımsıkı sarılmalarını, birbirlerine sahip çıkmalarını, mutlu, huzurlu ve sağlıklı evlilikler olsun diliyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Antakya, Güncel, Yerel, Yaşam, hatay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'da 200 Çift 05.05.2025'te Evlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır ölümler Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu Sır ölümler! Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu
Arda Güler’den Celta Vigo ağlarına füze Arda Güler'den Celta Vigo ağlarına füze
Netanyahu, Tel Aviv’e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran’a misilleme sözü verdi Netanyahu, Tel Aviv'e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'a misilleme sözü verdi
Süper Lig’e çıkan ikinci takım belli gibi Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli gibi
Şırnak’ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi Şırnak'ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi
Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı
ABD Başkanı Donald Trump’tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız
CHP, Özel’in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu CHP, Özel'in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu
Zafer Partisi’nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma Ümit Özdağ da açıklama yaptı Zafer Partisi'nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma! Ümit Özdağ da açıklama yaptı
Derbiyi izlemek için Kadıköy’e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı Derbiyi izlemek için Kadıköy'e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı
Saldırı sonrası Özgür Özel’den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir Saldırı sonrası Özgür Özel'den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 16:44:53. #7.13#
SON DAKİKA: Hatay'da 200 Çift 05.05.2025'te Evlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.