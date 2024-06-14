Hatay'da 25 Kilogramlık Dev Akya Balığı Yakalandı - Son Dakika
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Yerel

Hatay'da 25 Kilogramlık Dev Akya Balığı Yakalandı

Hatay'da yaşayan balıkçı Adem Erkol'un 25 kilogramlık akya balığını yarım saatlik mücadele ve heyecanla oltayla yakaladığı anlar kameraya yansıdı. Erkol, balığı yakaladığı anki heyecanını ve yaşadıklarını anlattı.

14.06.2024 09:26
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Hatay'da yaşayan balıkçı Adem Erkol'un 25 kilogramlık akya balığını yarım saatlik mücadele ve heyecanla oltayla yakaladığı anlar kameraya yansıdı.

Antakya ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Adem Erkol, balık tutmak için arkadaşlarıyla Samandağ sahiline gitti. Botuyla Akdeniz açıklarında avlanmaya başlayan Erkol ve arkadaşları, botla yaklaşık 1 kilometre açığa 90 metre derinlikte nasibini aramaya başladı. Erkol, oltasına takılan balığı yakalamak için çaba sarf etmeye başladı ve yarım saat süren azimle akya balığını botuna almayı başardı. Balığın büyüklüğünü fark eden Erkol, tarttığındaysa balığın 25 kilo olduğunu gördü. Tuttuğu devasa balıkla 20 kişilik 5 aileye ziyafet veren Erkol'un balığı yakaladığı andaki heyecanı ve yaşadıklarıysa kamera yansıdı.

"Balığı tutmanın heyecanını ben insanlara anlatamam, onu yaşamak lazım"

Samandağ açıklarında 25 kilogram olan balığı yakalayan Adem Erkol, "Samandağ açıklarında yaklaşık 1 km içeride 90 metre derinlikte avlanıyorduk. Arkadaşlarımla sohbet ederek zaman geçirdiğimiz anda oltamıza bir balık yakalandı. Balığın küçüklüğünü veya büyüklüğünü tahmin edemedik. Bizi baya yordu. Yarım saat sonra tekneye çıkarttık, bizi çok yordu. Tuttuğumuz balık 25 kilogram geldi. 1 metrenin üstünde uzunluğu vardı. 5 aile olarak yaklaşık 20 kişi tükettik. Bence heyecanı anlatılmaz yaşanır. Çektiğim videolarda heyecandan bağırdım. Balığı tutmanın heyecanını ben insanlara anlatamam. Onu yaşamak lazım. Farklı bir deneyim. Balıkçı ve balık tutanlar beni daha iyi anlar. Balığı tuttuğum o günkü heyecanım hale var. Unutulmayacak bir şey oldu. Arkadaşlarla güzel bir anı kaldı. Balığa çıkan arkadaşların her oltasına denk gelmesinin dilerim" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da 25 Kilogramlık Dev Akya Balığı Yakalandı - Son Dakika

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