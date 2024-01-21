Hatay\'da Alpagut Sporcusu Kızlar Dünya Şampiyonu Oldu

HATAY (İHA) – Hatay'da yaşayan Alpagut sporcusu 17 yaşındaki Nisanur ve Şevval, 'kızlar yapamaz' diyenlerin sözlerine hiçe sayarak elde ettikleri Dünya Şampiyonluğuyla ilçedeki arkadaşlarına örnek oldular.

Reyhanlı ilçesinde yaşayan genç sporcular 17 yaşındaki Nisanur Tümay ve 17 yaşındaki Şevval Sert, geçtiğimiz yıllarda Alpagut sporuyla tanıştı. Dövüş sporuna merakı olan genç kızlar, birlikte antrenman yaparak Antrenör İbrahim Tümay'dan sıkı eğitim aldılar. Çevrelerinden kızların dövüş sporunda başarılı olamayacağı yönün eleştiri alan genç kızlar, bu düşünceleri hiçe sayarak emek vermeye devam ettiler. Bursa'da yapılan Dünya Alpagut Şampiyonası'nda ilçelerini temsil eden 2 sporcuda kendi kilolarında birincilik elde ettiler. Kendileri için yapamazsınız diyenleri hiçe sayan genç sporcuların başarısı ilçedeki diğer kızlara da örnek oldu.

"İlk başta kız olduğum için yapamazsın diyenler oldu"

Küçük yaşlardan itibaren dövüş sporlarıyla uğraştığını ifade eden Nisanur Tümay, "5 yaşından itibaren dövüş sporlarıyla uğraşıyorum. 3 yıldır ise Alpagutla uğraşıyorum. En son yapılan Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ettim. Caymaz ve Ayça branşlarında çıktım. Ayça branşında birinci, Caymaz branşında ikinciliği aldım. Bundan sonraki hedefim, olimpiyatlara çıkmak. Bu sporu ilk duyanlar şaşırıyor. İsmini ilk defa duyanlarda var. Alpagut bir Türk sporudur. Azerbaycandan gelme, içinde farklı branşlar bulunan bir spor dalı. Kılıç, bıçak, dövüş, güreş gibi birçok branş var. Kızlı, erkekli olarak, tüm yaş grupları mevcut. Benim gibi yaşıtlarım ve yaşımdan küçük olan tüm kızlara önerdiğim bir spor dalı. İlk başta kız olduğum için yapamazsın diyenler oldu. Kızlar için sadece evde oturmak gerekiyor gibi, yaşadığım bölgeden de dolayı çok eleştiri aldım. Ama onlara inat diyelim. Bu spora devam ettim. tanıdığım, tanımadığım birçok kıza seslenerek onlarında dövüş sporlarına etkileşim haline geçmesini istiyorum" dedi.

"Kızları küçük görenler oldu, bizde burada kızların sesi olmak istiyoruz"

Kız çocuklarını dövüş sporları yapmaya davet eden Şevval Sert, "Bu sporu yapma amacım kendimi geliştirmek ve ilerki meslek seçimim de daha çok puan toplamak. Bu sporu ben 3 yıldır yapıyorum. Herkesi bu sporu yapmaya davet ediyorum. Özellikle de kız çocuklarını kendilerini geliştirmeleri için çok iyi bir fırsat. Haftada 3 gün 2 saat antrenmanlarımız oluyor. Çok fazla garipseyenler oluyor. İlk defa ismini duyanlar oluyor. Hatta hiç bilmeyenler de oluyor. Ben Alpağut'ta, Alpağut Dünya Şampiyonasına katılarak, Caymaz branşında Dünya birincisi oldum. Kızları küçük görenler oldu, bizde burada kızların sesi olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Antrenör İbrahim Tümay, yetiştirdiği sporcuların başarıyla ülkemizi temsil edeceğine inandığını ifade ederek "Alpagut nedir sorusuna cevap alırsak Turan dövüş sanatı olarak biliniyor. Alp savaşçı, gut kutsal anlamındadır. Toparlasak kutsal savaşçı anlamındadır. Ülkemizi temsilen çıkmış olduğumuz bu branşta ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyoruz. Hedeflerimiz ne derseniz. Alpagut'u Hatay'da tanıtmak istiyoruz. 2 yıldan beri antrenmanlarımız mevcut olup haftanın 3 günü ve 2 saat antrenman yapmaktayız. Özellikle kız çocuklarını bu branşa davet ediyoruz. Kız çocuklarının bu branşa gelmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu. - HATAY