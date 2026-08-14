Hatay'da Alt Yapı Çalışmasında Mozaik Bulundu - Son Dakika
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Hatay'da Alt Yapı Çalışmasında Mozaik Bulundu

Hatay\'da Alt Yapı Çalışmasında Mozaik Bulundu
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Hatay'da altyapı çalışmaları sırasında bir bahçede 1500 yıllık mozaik bulundu, güvenlik önlemleri alındı.

Hatay'da ekiplerin kepçeyle yürüttüğü alt yapı çalışmaları esnasında bir bahçede mozaik buluntusu çıktı. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, müze ekipleri eserin çıkartılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Reyhanlı ilçesi Davutpaşa Mahallesi'nde alt yapı çalışmalarını sürdüren ekipler Yakup İmran'a ait bahçede yerin 1 buçuk metre altında kepçeyle kazı yaparken mozaik buluntusuna rastladılar. Durumun fark edilmesi üzerine ekipler konuyu jandarma ekiplerine bildirdiler. Jandarma bölgeye gelerek güvenlik önlemi alırken müze müdürlüğü ekipleri de tarihi eser olduğu belirlenen mozaiğin çıkartılması ve tarihinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Bahçe sahibi Yakup İmran, geçmişte bahçesine ağaç diktiğini fakat herhangi bir buluntuya rastlamadığını söyledi.

"Benim bahçemde kanalizasyon çalışması yapılırken mozaik çıktığını söylediler"

Bahçe sahibi Yakup İmran, kazı çalışmaları esnasında mozaik çıktığını söyleyerek "Burası Davutpaşa Mahallesi. Benim bahçemde kanalizasyon çalışması yapılırken mozaik çıktığını söylediler. Tarihiyle ilgili bir bilgi yok. Daha önce de ben ektiğimde tarihi eserler çıktığını bilmiyordum, önem vermedim. Dut ve ağaç dikip, toprak doldurup üzerine gittim. Kazmayla 30 santim kazıp, ağaçları ektim. Devletimiz bilir her şeyin iyisini" dedi.

"Mozaik çıktı ve çevresi örme duvar, tarihinin 1500 yıllık olduğu söyleniyor"

Bölgede yürütülen çalışmalar esnasında örme duvarla çevrili alanda mozaik çıktığını ifade eden Abdullah Yorgundağ "Ekipler alt yapı çalışması için gelmişti. Evimizin yanında kazı yaptıkları esnada tarihi eser buldular. Jandarmayı aradılar ve bölgede güvenlik önlemi aldılar. Müze personeli arkadaşlar çalışmalara devam ediyorlar. İlk kez mahallemizde böyle bir tarihi eser çıktı. Mozaik çıktı ve çevresi örme duvar, tarihinin 1500 yıllık olduğu söyleniyor. Mahallemizde daha önce böyle bir olay yaşanmadı şaşırdık açıkçası" dedi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Kültür, Hatay, Yerel, Son Dakika

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