Hatay'da Atatürk büstü ile dolunay manzarası - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da Atatürk büstü ile dolunay manzarası

15.06.2022 08:24

Hatay'ın Antakya ilçesinde Habib-i Neccar Dağı üzerinden doğan dolunayın Atatürk büstü ile bütünleştiği manzara ilgiyle izlendi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde Habib-i Neccar Dağı üzerinden doğan dolunayın Atatürk büstü ile bütünleştiği manzara ilgiyle izlendi.

Sağanak yağışların etkili olduğu Hatay'da akşam saatlerinde yağmur bulutlarının arasından çıkan dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu. Habib-i Neccar Dağı üzerinden yükselen dolunayın Antakya şehir merkezinde yer alan Atatürk büstü ile aynı kareye girdiği anlar izleyenleri hayran bıraktı.

(Ahmet Seher-İHA)

Hatay'da Atatürk büstü ile dolunay manzarası
Hatay'da Atatürk büstü ile dolunay manzarası
Hatay'da Atatürk büstü ile dolunay manzarası
Hatay'da Atatürk büstü ile dolunay manzarası

YORUMLAR
500
Hatay'da kartpostallık dolunay manzarası Hatay'da kartpostallık dolunay manzarası Cilo Dağları manzarasıyla dolunay mest etti Cilo Dağları manzarasıyla dolunay mest etti
Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'da Atatürk büstü ile dolunay manzarası - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:30 "Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatırım" diyen ambulans şoförü Bakan Koca ile bir araya geldi! Koca buluşmayı Twitter'dan duyurdu
08:18 Denizli'de haklarında kayıp ihbarı verilen 2 gencin tüfekle vurulmuş cansız bedeni su kuyusunda bulundu
08:10 Final yapmaya hazırlanan Survivor All Star'da yarışmaya son veda eden isim Çağan Atakan Arslan oldu
00:48 Araç sahipleri dikkat! Benzinin litresi 95 kuruş düştü
00:26 Almanya, sahasında İtalya'yı 5-2 mağlup etti
00:25 Kosta Rika, Yeni Zelanda'yı 1-0 yendi! Katar biletini alan son takım oldu
00:02 Muğla'nın Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, yolculuk ettiği esnada kalp krizi geçirdi
00:00 Macaristan, deplasmanda İngiltere'yi 4-0 mağlup etti
23:42 A Milli Takım, Litvanya'yı 2-0 mağlup etti
23:22 Romain Saiss, İstanbul'a geldi! Sağlık kontrolünden sonra Beşiktaş forması giyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 08:41:11. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da Atatürk büstü ile dolunay manzarası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement