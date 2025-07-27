Hatay\'da Çok Amaçlı Salonun Açılışı Yapıldı

Hatay'da Antakya Belediyesi tarafından Ekinci Mahallesinde inşa edilen çok amaçlı salonun açılışı kurdele kesimiyle gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok hasara uğrayan Hatay'da Antakya Belediyesi, yaptığı çalışmalarla hizmet bölgesinde depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde, Antakya Belediyesi tarafından inşa edilen çok amaçlı salonun açılışı gerçekleştirildi. Antakya Belediyesi tarafından vatandaşların hem sosyal hem de kültürel etkinlikleri yapılacağı çok amaçlı salon hizmete açıldı. Antakya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çok amaçlı salonun açılış törenine; Antakya Belediyesi Başkanı İbrahim Naci Yapar, hayırseverler, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"Antakya'mızın eski ve güzel günlerine dönmesi için hizmetlerimizi sizlerle birlikte peş peşe açmaya devam ediyoruz"

Antakya'yı eski güzel günlerine dönmesi için peş peşe hizmetleri açmaya devam ettiklerini ifade eden Antakya Belediyesi Başkanı İbrahim Naci Yapar, "Şehrimiz ihya ediliyor. Beraberinde sosyal yapılar, üst yapılar ve yerel olarak da kaldığı yerden devam ediyor. Antakya'mızın eski ve güzel günlerine dönmesi için hizmetlerimizi sizlerle birlikte peş peşe açmaya devam ediyoruz. Ekinci Mahallemizin böyle bir hizmete ihtiyacı vardı. Bu mekanın yapılması için hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Bu salonumuzda; güzel, iyi ve mutlu günlere ev sahipliği yapacak toplantılar olacak. Mahallemize Çok Amaçlı Spor Salonu hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - HATAY