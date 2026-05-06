Hatay'da Daire Sahiplerinden Kentsel Dönüşüm Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay'da Daire Sahiplerinden Kentsel Dönüşüm Protestosu

06.05.2026 00:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da bölünmemiş dubleks daire sahipleri, kentsel dönüşümdeki hak kaybını protesto etti.

Haber: Burcu ÖZKAYA GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay'da rezerv alan ve kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında hak kaybı yaşadıklarını belirten bölünmemiş dubleks daire sahipleri, Antakya ilçesi 75'inci Yıl Mahallesi'nde açıklama yaptı. Arsa paylarına rağmen kendilerine verilen konutların yetersiz olduğunu dile getiren aileler, yetkililerden çözüm talep etti. Dubleks daire sahibi Gökhan Ekiz, "Bölünmüş dublekslere iki daire verilirken bölünmemişlere tek daire verme mantığını ben hiç anlamış değilim. Benim evim 7 artı 1 evdi, 306 metrekareydi. Şu anda bize 80 metrekare ev çıktı. Verdikleri ev arsa payını bile çıkarmıyor" dedi.

Hatay'da rezerv alan ve kentsel dönüşüm sürecinde mağdur edildiklerini dile getiren bölünmemiş dubleks konut sahipleri, Antakya'nın 75'inci Yıl Mahallesi'nde toplanarak basın açıklaması yaptı. Arsa hisselerine rağmen kendilerine sunulan dairelerin hak kaybına yol açtığını belirten aileler, sorunlarının giderilmesi için çözüm istedi. Dubleks daire sahibi Gökhan Ekiz, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dubleks daire sahiplerinin arsa payları normal daireye göre iki kat fazla. Benim alt dairemde bulunan bir vatandaşın metrekare hakkı parselde 40-42 metrekareyken benimki 70 metrekare. Biz kentsel dönüşüme gidip kendimiz bu yapıları inşa etseydik şu anda dubleks dairemizi aynı paraya almış olacaktık. Biz kentsel dönüşüme başvurduk, sonra uyandık baktık tapularımız yok, silinmiş e-Devlet'ten. ve şu anda bize verdikleri 3 artı 1 daireler ancak arsanın arsa payı kadardır. 3 artı 1 olan daire ile dublekslere aynı hakkı veriyorlar. Burada bir hak ihlali var. Bizim parselde 650 metrekarelik bir parselimiz, içinde 12 daire vardı. Şu anda 32 daire var."

"Bakan Kurum 'Bu olayı biz çözeceğiz' dedi"

Sayın bakan yardımcısıyla bizzat görüştüm. Sayın Bakan Murat Kurum'un yardımcısıyla ramazan ayında görüştüğümüz zaman bana şöyle bir açıklama yapmıştı. 'Elimizde çok fazla daire var. Biz bu dairelerle sizin yan yana getirdiğimizde arsa payınız yüksekse biz tabii ki size para vermek yerine daire vereceğiz' dedi ama bu söylemde kaldı. Yerelde görevli olan yetkili arkadaşlar yazılı beyan vermemesinin nedeni şu; bu arkadaşların görevi değiştirildiği zaman bir sonraki gelen kişiye gittiğimizde, 'Benim bundan haberim yok' diyor. Verdiğimiz dilekçeler de yok. Ama Sayın Bakan Kurum bize çok olumlu yaklaştı. 'Bu olayı biz çözeceğiz' dedi. Buna rağmen biz burada Çevre Şehirciliğe ya da Gayrimenkul Değerleme'ye (GEDAŞ) gittiğimiz zaman bize yazılı bir emir vermedikleri için ortada kalıyoruz.

"Bakanlıktan yardım bekliyoruz"

Üst merkezin verdiği talimatlar ya alta uymuyor ya da alttan alınan bilgiler üst merciye gönderilmiyor. Bizim tek suçumuz şu oldu; bizimle yaşayan, birlikte yaşayan ailelerimizin faturasını biz ödüyoruz, imar barışından faydalanmadık diye şu anda mağdur ediliyoruz. Bize verilen dairelerde ailelerimizle yaşama şansımız yok. Şu an verilen daireler de çok küçük ve burada bir hak ihlali var. Ama en kötü tarafı da şu, bölünmüş dublekslere iki daire verilirken bölünmemişlere tek daire verme mantığını ben hiç anlamış değilim. Burada bir hak ihlali var. Biz tek kapılı dubleks sahipleri olarak hem metrekaremiz büyük, benim evim 7 artı 1 evdi. 306 metrekareydi. Şu anda bize 80 metrekarelik bir ev çıktı. Verdikleri ev arsa payını bile çıkarmıyor ve benim gibi yüzlerce mağdur var. Devletimizden, Hatay Valiliği'nden, Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan yardım bekliyoruz ve bu konuyu çözeceklerine inancımız tamdır."

Benzer mağduriyeti dile getiren Ayşe Karaca ise rezerv alan uygulamalarında adaletsizlik olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Rezerv alanda bölünmemiş tapu dubleks mağdurlarıyız. Rezerv alan ilan edildikten sonra Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Dedi ki, 'Hiçbir insan mağdur olmayacak, aynı yerlerini alacaklar'. Fakat bizim geldiğimiz noktada rezerv alanda imar affından yararlananlara iki daire veriliyor. Bize tek daire veriliyor. Adı üstünde affedilmiş adam. Yasal zemininin dışına çıkmış. Bu insana iki daire verilirken biz yasal zemine uyduk diye bu mağduriyetimizi dile getirmeye çalışıyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'da Daire Sahiplerinden Kentsel Dönüşüm Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 02:27:55. #7.13#
SON DAKİKA: Hatay'da Daire Sahiplerinden Kentsel Dönüşüm Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.