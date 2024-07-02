Hatay'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda Yağlı Direkte Bayrak Kapma Yarışması - Son Dakika
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Hatay'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda Yağlı Direkte Bayrak Kapma Yarışması

Hatay\'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı\'nda Yağlı Direkte Bayrak Kapma Yarışması

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler arasında düzenlenen yağlı direkte bayrak kapma yarışmasında vatandaşlar çeyrek altın için mücadele etti. Yarışmayı kazanan Yusuf Piştikoğlu'na ödülü takdim edildi.

02.07.2024 09:39
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Hatay'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında düzenlenen yağlı direkte bayrak kapma yarışmasında vatandaşlar çeyrek altın için zorlu mücadele verdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler, denizcilik temalı yarışmalar ve balık ikramları ile zenginleştirildi. Etkinliklere vatandaşlarda ilgi gösterdi. Etkinlikler kapsamında yağlı direkte bayrak kapma yarışması düzenlendi. Etkinlikte 2 yarışmacı, çeyrek altını kazanabilmek için yarıştı.

"Mutluyum, çeyrek altınım oldu"

Yağlı direk yarışmasında ikinci seferde bayrağı kapan ve çeyrek altının kazananı olan 21 yaşındaki Yusuf Piştikoğlu, " İstanbul'dan geldim stajyer olarak. Mutluyum. Koştum kaydırak niyetine ayakları birleştirerek kayınca yapıyorsun. Tutmaya çalışıyorsun o arada tutabilirsen. Mutluyum, çeyrek altınım oldu" ifadelerini kullandı.

Yağlı direk yarışını kazanan Piştikoğlu'na ödülünü Deniz Ticaret Odası İskenderun Şube Müdürü Ahmet Taştekin tarafından takdim etti.

Anıt alanında düzenlenen törene; İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demir Yürek, Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Fatih Sezal, İskenderun Bölge Liman Başkan Vekili Yunus Kanat ve diğer askeri ve siviller katıldı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı sebebiyle teknelerle denize açılarak şehitlerimizin anısına suya çelenk bırakıldı ve deniz yüzeyinde Türk Bayrağı açıldı. Sahil Güvenlik botlarının ve römorkörlerin su gösterisi sergilendi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda Yağlı Direkte Bayrak Kapma Yarışması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda Yağlı Direkte Bayrak Kapma Yarışması - Son Dakika
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