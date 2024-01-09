Hatay\'da depremde hayatını kaybeden genç kızın annesi: \'Gitmeseydi belki de yaşayacaktı\'

Hatay'da misafirliğe gittiği akrabalarının evinde depreme yakalanan ve hayatını kaybeden 16 yaşındaki Nuran Aksoy'un annesi Makbule Aysoy, asrın felaketinin üzerinden aylar geçse de "Gitmemiş olsaydı, belki de yaşayacaktı" diyerek kızına olan özlemini dile getiriyor.

Asrın felaketinde Hatay'da binlerce insan hayatını kaybetmiş ve Antakya ilçesi yerle bir olmuştu. Depremin 12. ayında yaşananlar ve ortaya çıkan hikayeler yürekleri burkmaya devam ediyor. Depreme Antakya'da babasının teyzesi olan Fethiye Keklik'in evinde yakalanan 16 yaşındaki Nuran Aksoy da misafirliğe gittiği evde çöken binanın enkazında kalarak vefat etti. Aksoy'un ailesinin yaşadığı ev ise ağır hasar almasına rağmen depremi yıkılmadan atlatmayı başardı. Anne Makbule Aysoy, vefat eden kızının acısını hayatta kalan kızıyla atlatmaya çalışıyor.

Depremde evinin ağır hasar aldığını fakat yıkılmadığını ifade eden anne Aksoy, "6 Şubat'ta uyuyordum, çocuklar için okula kalktım. Baktım daha saat çok erken. Tekrardan uyumak istedim, o anda sarsıntı oldu. Sıçradım kalktım, hemen kızım da kalktı. Eşimi dürttüm, uyandırdım. Öyle bir şiddetle salladı ki neye uğradığımızı şaşırdık. Evimin yarısı yıkıldı, 2 odam sağlam kaldı. Yaralanma olmadı" dedi.

"Çok diyorum gitmeseydi ama rabbimin takdiri böyleymiş"

Kızının asrın felaketine misafirlikte yakalandığını ifade eden Aysoy, "Biz o gün kurtulduktan sonra eşimin teyzesine koştuk. Kızım o gün orada misafirlikteydi. Kızımı çok çağırdım, okulu olduğunu söyledim. O kadar ısrar etmeme rağmen gelmedi. Enkazdan sağ kurtulduk ama sabah gidip binayı gördüğümüzde dünyamız başımıza yıkıldı. 11 gün enkazın başında bekledik. 2 kat üstüne yıkılmıştı. Eşimin teyzesinin ailesi enkazda kalmıştı. Gitmemiş olsaydı, belki de yaşayacaktı. Çok diyorum gitmeseydi ama rabbimin takdiri böyleymiş" ifadelerini kullandı.

"Kızım git dedik gitmedi, 'ben burada kalacağım' dedi"

Fethiye Keklik, evladı ve torunlarıyla birlikte Nuran'ın da vefat ettiğini belirterek, "Deprem olduğu gün kız bizde misafirdi. Benim de oğlumun doğum günüydü, oğlumun doğum gününü kutladık. Kızım git dedik gitmedi, 'ben burada kalacağım' dedi" şeklinde konuştu. - HATAY