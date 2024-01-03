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Hatay'da depremde kaybolan Yapar ailesinden haber alınamıyor - Son Dakika
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Hatay'da depremde kaybolan Yapar ailesinden haber alınamıyor

Hatay'da meydana gelen depremde yakalanan Yapar ailesinden 7 kişinin haber alınamadığı bildirildi. Aile yakınları, geriye kalan fotoğraflara bakarak umutla haber bekliyor. Aile üyelerinin enkaz altında kaldığı düşünülüyor.

Hatay\'da depremde kaybolan Yapar ailesinden haber alınamıyor
03.01.2024 - 08:56,
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Asrın felaketine Hatay'da yakalanan 7 kişilik Yapar ailesinden depremden bu yana haber alınamıyor. Kendilerinden geriye kalan aile fotoğraflarına bakarak teselli bulan yakınlarıysa, Yapar ailesinden gelecek haberi umutla bekliyor.

Asrın felaketinde Hatay'da yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmiş ve şehir adeta yerle bir olmuştu. Yapar ailesi depreme Antakya ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Çinçin Apartmanında yakalandı. Deprem anında yıkılan Çinçin Apartmanı'nda yaşayan; 7 yaşındaki ikiz kardeşler Esma ve Elif, 17 yaşındaki Şükran, 21 yaşındaki Nurettin, 47 yaşındaki Mehmet Ali, 43 yaşındaki Hayriye ve 74 yaşındaki Şükran'dan asrın felaketinden bu yana haber alınamıyor. Yakınlarının fotoğraflarına bakarak teselli bulduğu Yapar ailesi adeta yok oldu. Aileden geriye ikiz kız kardeşlerin oyun oynarken çekilen videosu ve doğum gününde çekilen aile fotoğrafları kaldı.

"Ölüler mi, diriler mi ve neredeler bilmiyoruz"

Kızının ve torunlarının hasretiyle aylardır yüreği yanan Hayriye Yapar'ın annesi Sevim Şen, depremden bu yana gelecek haberi umutla beklediklerini ifade ederek "Benim kızım Cumhuriyet Caddesi Çinçin Apartmanında oturuyordu. Oraya gittiğimizde maalesef bütün evler yıkılmıştı. Kızıma, damadıma, dünürüme ve 4 torunuma yetişemedik. Devlet büyüklerinden evlatlarımın bulunmasını istiyorum. Bulamadık, maalesef 11 ay geçti bulamadık. İçimiz ağlıyor, hiç birini bulamadık. Apartmanın temelini açtırdık ama maalesef temelde bile bulamadık. Ne yapacağımızı kime gideceğimizi bilmiyoruz. Ölüler mi, diriler mi ve neredeler bilmiyoruz. Bir uzuvlarını bile bulamadık. Bundan sonra toprak istiyoruz, 7 kişiden hiç birine rastlayamadık. Gece gündüz, düzenimiz ve uykumuz kalmadı" dedi.

"Çalışma sonlana kadar çalışmanın başındaydık ama hiçbir şeylerine ulaşamadık"

Depremden bu yana hasretle annesinden ve ağabeyinin ailesinden haber beklediklerini belirten Hatice Ötmen, "Depremde Antakya'da abim, annem, yengem ve 4 yeğenim vefat ettiler. Onları bulamadık, onlara yetişemedik. Depremin ilk günüden beri enkazın başında bekledik, onları 11 gün enkaz başında bekledik. Çalışma sonlanana kadar çalışmanın başındaydık ama hiçbir şeylerine ulaşamadık. 11 ay oldu üzüntülüyüz, onların mezarlarının başına gitmek istiyoruz. Rabbim; diriyse diri, ölüyse ölü onları bulmayı nasip etsin" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA
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