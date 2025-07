Hatay\'da Depremden Sonra Yeni Hayat Başladı

Hatay'da depremde çok sayıda can kaybının olduğu 600 konutlar, yerinde kentsel dönüşüm projesiyle yeniden inşa edilerek hayat başladı. Asrın felaketinde kızını kaybeden Duman ailesinin yeni evinde ilk misafiri olan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bin 200 insana mezar olan bölgede hayatın yeniden başlamasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Asrın felaketinde ağır hasar alan Hatay'da 25 bin insan vefat etmişti. Ölümün en fazla olduğu noktalardan olan Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan 600 konutlarda da bin 200'e yakın insan hayatını kaybetmişti. Yaşanan yıkım sonrası ekiplerin hummalı çalışmalarıyla kısa sürede enkaz kaldırılmış ve 600 konutlardan geriye tabelası kalmıştı. Görenleri duygulandıran ve site sakinlerini eski günlere götüren tabelanın bulunduğu bölge vatandaşların talepleri doğrultusunda yerinde kentsel dönüşüm projesine alınmış ve 2024 yılı Mart ayı itibarıyla Emlak Konut tarafından bölgede çalışmalar başlamıştı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın yakından takip ettiği gece ve gündüz süren çalışmalar neticesinde adeta bölgeye 25 blokluk bir yaşam noktası inşa edildi ve hayat yeniden başladı. Depreme Güzelburç Mahallesi'nde bulunan 600 konutlarında yakalanan Beşir Duman ve ailesi enkaz altında kaldı. Ekiplerin hummalı çalışmalarıyla enkaz altından kurtarılan Duman ailesinin 8 yaşındaki kızları Zehra Duman, depremde hayatını kaybetmişti. Depremde kızını kaybeden Duman ailesinin yeni evinde ilk misafiri Vali Mustafa Masatlı oldu.

"Bizi en çok mutlu eden, yaklaşık bin 200 vatandaşımıza mezar olan bu bölgede yeniden hayatın yeşermesidir"

Depremde bin 200 kişiye mezar olan bölgede yeniden hayatın yeşerdiğini ifade eden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Asırların felaketinden Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve başkanlığında asırların ihya, inşa ve imar sürecini bir seferberlik ruhu içerisinde 24 saat esasına göre çalışarak devam ettiriyoruz. Şuan itibarıyla Antakya ilçemizde bulunan 600 konutlardayız. 600 konutların bizde çok acı bir hatırası var. Burası şehrimizin en çok yıkım alan Güzelburç Mahallesi'nde bulunan bir bölgeydi. Burada bin 200'e yakın canımızı kaybettik. Burada enkaz kaldırma çalışmalarından sonra Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımıza bağlı kentsel dönüşüm başkanlığımız kuruldu. 600 konutlar için çok özel bir proje çalışması yaptı. Bugün itibarıyla da buradaki yerleşim ve yaşam devam ediyor. Bizi en çok mutlu eden yaklaşık bin 200 vatandaşımıza mezar olan bu bölgede yeniden hayatın yeşermesidir. Bundan da tabii şunu özellikle anlamamız gerekir. Hatay'da yaşam yeniden kendini her yanı ve yönüyle gösteriyor. Vatandaşlarımızın buraya bir an önce gelmesi ve yaşamın devam etmesi noktasında da bizlerin de teşviki devam ediyor. Biz şunu her zaman hedef edindik. Hatay'ımızı ve Antakya'mızı, güçlü zeminlerde, güçlü projelerle; konforlu, mimari ve tasarımla beraber yeniden hayat buldurmak. Buranın özelliği de şu Antakya ilçesinde rezerv alan yerlerinde kentsel dönüşümde ilk yerleşimin olduğu yerdir. Burada oturan Duman çiftine de huzurlu, mutlu güzel bir yaşam diliyorum" dedi.

"Yeni evimize geçtik ve buruk mutluluğumuzu yaşıyoruz"

Depremde enkaz altında kızını kaybeden baba Beşir Duman, yeni yuvasında buruk mutluluk yaşadığını belirterek "Allah kimsenin başına vermesin, 8 yaşındaki kızımı depremde kaybettim. Ailemle birlikte enkazın altında kaldım. Oğlumu 4 saat ve kızımı 8 saat sonra kurtardım. Depremde oğlumu enkazda kurtardım ama kızımı kaybettim, yeni evimize geçtik ve buruk mutluluğumuzu yaşıyoruz. Rabbim devletimize zarar vermesin. Sayın Valimiz Masatlı bizleri ziyaret etti ve hediyeleriyle geldiler" şeklinde konuştu.

"Yeni evimiz çok güzel ve beğendik"

Depremden sonra yeni evinde yaşamaya başlayan Selin Duman, yeni yuvasını beğendiğini belirterek "Yeni evimiz çok güzel ve beğendik. Bu evler için emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Her şey gerçekten çok güzel olmuş. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı. - HATAY