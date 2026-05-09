Hatay\'da Depremzede Çocuklar İçin Piknik

Hatay'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce düzenlenen piknikte depremzede çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendiler.

4-10 Mayıs 2026 Vakıf Haftası kapsamında, "Mimari ve Zarafetin Buluşması: Vakıf Medeniyeti" temasıyla Antakya ilçesinde 300 kişilik piknik düzenlendi. Valide Sultan Kethüdası, Yusuf Ağa Vakfı ile Abdullah Paşa, Bin Hasan Paşa Vakfının hayır şartları gereği organize edilen piknik yoğun ilgi gördü. Düzenlenen etkinlikler ile çocukların eğlenceli vakit geçirdiği görüldü. Asrın felaketinin izlerinin silindiği bölgedeki piknik etkinliği çocuklara moral oldu. - HATAY