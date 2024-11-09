Hatay'da Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Hatay'da Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi Açıldı

Hatay\'da Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi Açıldı

Depremzede vatandaşlar için hizmet verecek merkez, ortez-protez kabulüne başladı ve takdir topladı.

09.11.2024 09:55
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Hatay'da depremde uzvunu kaybederek engelli kalan vatandaşlar başta olmak üzere bölge halkına hizmet edecek olan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin ortez-protez bölümü hasta kabulüne başladı. Depremzede vatandaşların yeni hayatlarına ilk adımlarını atacakları merkez, vatandaşlardan takdir topladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaklaşık 25 bin insan vefat etmiş ve 51 bine yakın insanda depremi yaralı olarak atlatmıştı. Bölgede depremde uzvunu kaybeden vatandaşlar başta olmak üzere engelli vatandaşların ihtiyaç duyduğu merkez, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) yerleşkesinde ve Hatay Valilği, HMKÜ, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ile Fiziksel Engelliler Vakfı işbirliğinde yaptırıldı. Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi ismi verilen merkezin içerisindeki ortez-protez bölümünde hasta kabulüne başlandı. Bölge halkının ihtiyaçlarına göre dizayn edilen merkez içerisinde; heykel, kil, origami, mozaik alanı, ahşap oyuncak tasarım ve geleneksel oyun ünitesi, kütüphane-sesli kütüphane, keşif ve atölye çalışmaları alanı, sanal uğraşı alanı, sinema-tiyatro, ortez, protez ve rehabilitasyon merkezi, müze-yerinde olsam deneme ünitesi, sportif beceri koordinasyon ünitesi, engelli kadın hamamı, anne çocuk hamamı, engelli anneler ve engelli kadınlar için üretim üssü ve lobi ile kafeterya bulunmakta. Hatay Valisi Mustafa Masatlı da merkezi ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Resmi açılışının önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi planlanan merkez ilk hastalarından da takdir topladı.

"İnsanlarımızın hayatını kolaylaştırmak için böyle bir merkezin kurulmasıyla ilgili çalışma başlattık"

Asrın felaketi sonrası kentin ihya ve inşasında başarılı çalışmalara imza atan Vali Masatlı, "6 Şubat depremiyle birlikte çoğrafyamız tarihin en büyük afetiyle yüz yüze geldi. Bu afette kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Bunun da yanında 51 bine yakın yaralımız oldu. Yaralılarımız içinde uzvunu kaybedenler de var. Bizlerde uzvunu kaybeden vatandaşlarımızın iyi olma haline destek olma bakımından engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi adı altında bir merkez kurmak istedik. Deprem sadece canlarımızı almadı, sadece binalarımızı yıkmadı. Onun dışında insanlarımızın hayatından çok şey aldı. İnsanlar alınmış olan bu hayatı devam ettirmek zorunda. Bizlerde bu insanlarımızın hayatını kolaylaştırmak için böyle bir merkezin kurulmasıyla ilgili çalışma başlattık. Çok şükür açılış aşamasına getirdik, en kısa sürede buranın resmi olarak açılışını yapacağız" dedi.

Fiziksel Engelliler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Tatar, merkez hakkında bilgi vererek "Burası sadece bir protez merkezi değil, türündeki diğer örneklerine benzemeyecek şekilde bir yaşam merkezi oluşturuldu. Özellikle protez yapıldıktan sonra rehabilitasyon süreçlerinin daha eğlenceli yürüyebileceği alanlar oluşturuldu" dedi.

Depremde yaşadıklarını anlatan ve merkez hakkında fikirlerini dile getiren Tevhide Özkan, "Torunlarım 2 gün sonra enkazdan çıktılar. Birini İstanbul'a birini Ankara'ya götürdüler. Tedavileri devam etti ve buradan da haber gelince buraya geldik, memnunuz. Rabbim razı olsun büyüklerimizden, iyilerden rabbim eksik etmesin" şeklinde konuştu.

"Geldiğimiz merkez çok güzel, rabbim açanlarda ve çalışanlardan razı olsun"

Merkezin açılışında emeği geçenlere teşekkürlerini dile getiren Emine Kahramanoğulları "Ayağım deprem sürecinde yara oldu, iltihaplandı ve kangren oldu. Ardından ayağım kesildi. Geldiğimiz merkez, çok güzel. Rabbim açanlarda ve çalışanlardan razı olsun. Daha ilk hastayız" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi Açıldı - Son Dakika

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