Hatay'da esnaf, tuvalet anahtarını isteyenlere 'WC'nin anahtarı bizde yok' yazısıyla cevap veriyor - Son Dakika
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Hatay'da esnaf, tuvalet anahtarını isteyenlere 'WC'nin anahtarı bizde yok' yazısıyla cevap veriyor

Hatay\'da esnaf, tuvalet anahtarını isteyenlere \'WC\'nin anahtarı bizde yok\' yazısıyla cevap veriyor

Hatay'da esnaflık yapan Hasan Tokses, iş yerinin yanı başında bulunan tuvaletin anahtarının günde defalarca kendisinden istenmesinden bunalarak dükkanının camına 'WC'nin anahtarı bizde yok' yazarak çözümü buldu. Tokses, astığı afişle sorunu kısmen çözmüş olsa da hala anahtarı kendisine soranlar olduğunu ifade etti.

31.08.2024 09:14
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Hatay'da esnaflık yapan Hasan Tokses, iş yerinin yanı başında bulunan tuvaletin anahtarının günde defalarca kendisinden istenmesinden bunalarak dükkanının camına 'WC'nin anahtarı bizde yok' yazarak çözümü buldu.

Antakya ilçesinde yaşayan Hasan Tokses, asrın felaketi sonrası Hatay Valiliği tarafından kurulan prefabrik çarşıda çerez ürünleri satışı yapan iş yeri kurarak hayata yeniden başladı. Tokses'in iş yerinin yanı başındaysa esnafın ortak olarak kullandığı tuvalet bulunuyor. Prefabrik çarşıya gelen vatandaşların tuvalet ihtiyacında aklına ilk gelense kilitli kapının anahtarını tuvaletin yanı başında iş yeri bulunan Tokses'den istemek oluyor. Tokses, kendisine günde defalarca sorulan 'Tuvaletin anahtarı var mı?' sorusuna iş yerinin camına astığı 'WC'nin anahtarı bizde yok' yazısıyla çözüm buldu. Astığı afişle sorunu kısmen çözmüş olan Tokses, halen anahtarı kendisine soranlar olduğunu ifade etti.

"Usandık artık çünkü insanlar durmadan anahtar istiyorlar"

İnsanların sorularına karşı cama astığı afişle çözüm bulan esnaf Hasan Tokses, "Bu yazıda 'WC'nin anahtarı yoktur' diye yazıyoruz. Usandık artık çünkü insanlar durmadan anahtar istiyorlar. İnsanlar alışverişe geliyorlar ama tuvaletin anahtarı yok. Yönetimde esnafa anahtarları verdi. Bazen kendimiz açıyoruz ama böyle olmaz. Günde 10 - 15 kişi soruyor. Bazen de haddi hesabı yok. Sayı olarak çok farklı oluyor. Afişe yazdık ama yine boş. Yine tuvalet anahtarı var mı diye soruyorlar. Adamlar tuvalete geçiyor. Ellerini yıkamadan geliyorlar, anahtara temas ediyorlar belki de anahtardan hastalık kaparız. O açıdan bende anahtar yok diyorum. 2 aydan fazladır bu afişi astım. Yaşlılar için gidip kendim açıyorum. Buranın bir an önce çözüme kavuşması lazım" dedi.

Camdaki afişte yazılan yazıyı gören vatandaş Hasan Arslan, "Ben lavabo için anahtar sordum. Beni çekti dışarı getirdi. Gördün mü levhayı asmışım dedi. Wc'nin anahtarı yok diye yazıyor. Birkaç kişi oldu. Buraya gelip soruyor. Herkes anahtar soruyor. Burası bir iş yeri ve rızkı var. Burası tuvalet değil ki adamlar soruyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da esnaf, tuvalet anahtarını isteyenlere 'WC'nin anahtarı bizde yok' yazısıyla cevap veriyor - Son Dakika

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