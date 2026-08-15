Fare dışkısından ve böcekten geçilmeyen fırındaki dondurucudan paslı keser çıktı - Son Dakika
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Fare dışkısından ve böcekten geçilmeyen fırındaki dondurucudan paslı keser çıktı

Fare dışkısından ve böcekten geçilmeyen fırındaki dondurucudan paslı keser çıktı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekiplerinin bir fırında yaptığı denetimde, paletlerin altında fare dışkıları ve farelerin parçaladığı çuvallar bulundu. Derin dondurucuda buz kırmak için kullanılan paslı keser dikkat çekti. Son kullanma tarihi geçmiş ekşi mayalar tespit eden ekipler, işletmeyi mühürleyerek faaliyetini durdurdu.

Hatay'da zabıta ekiplerinin fırına gerçekleştirdikleri denetimde iş yerinde paletlerin altında fare dışkısı ve farelerin parçaladığı çuvallar tespit edildi. Hijyen kurallarına uymayan fırının faaliyetleri durdurulurken derin dondurucuda buz kırmak için bulunan paslı keserse zabıta ekiplerini hayrete düşürdü.

Dörtyol Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmesine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri tarafından Yeşil Mahalle'de faaliyet gösteren bir fırında yapılan denetimde, işletmenin hijyen kurallarına uymadığı tespit edildi. Denetimde; iş yerinde bulunan paletlerin altında karınca ve fare yuvası olduğu görüldü. Öte yandan un çuvallarını farelerin parçaladığı ve fare dışkılarının paletlerin altında olduğu tespit edildi. Zabıta ekipleri iş yerini mühürleyerek fırında faaliyeti durdurdu. Zabıta müdürü Ali Avan'ın derin dondurucudan çıkan paslı keseri çalışanlara sorması üzerine iş yeri çalışanının keseri buz kırmak için gıdaya temas ettirdiğini söylemesi tepkiye neden oldu.

"Son kullanma tarihi geçmiş ekşi mayalar var, bunlar insanları öldürür"

Fare dışkılarının yer aldığı fırında üretilen ekmeklerin vatandaşların sofrasına geldiğine dikkat çeken Zabıta Müdürü Ali Avan, son kullanma tarihi geçmiş ekşi mayaların kullanımının ölümle sonuçlanabileceğini belirterek "Karınca, fare yuvası var ve çuvalı fare parçalamış. Gıda üretiyorsunuz, zemin çöplük gibi. Ekmekler bizim sofralarımıza geliyor. Bu pislik içerisinde gıda üretimi yapan yere ben izin vermiyorum. Palet var ama çuvallar yere temas ediyor. Fare pisliklerinden benim midem bulanıyor şuan. Son kullanma tarihi geçmiş ekşi mayalar var, bunlar insanları öldürür. Biz burayı durduruyoruz. Derin dondurucuda keser var, bunun gıdaya temas etmesi uygun mu. Buradaki işletmeyi kapatıyoruz, ben bu fare pisliğini kabul etmiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Belediye, Dörtyol, Sağlık, Zabıta, Hatay, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fare dışkısından ve böcekten geçilmeyen fırındaki dondurucudan paslı keser çıktı - Son Dakika

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