Hatay'da Geri Göç, Kırtasiye Talebini Arttırdı - Son Dakika
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Hatay'da Geri Göç, Kırtasiye Talebini Arttırdı

Hatay\'da Geri Göç, Kırtasiye Talebini Arttırdı

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da geri göçün fazla olması, okul alışverişi yapan vatandaşların da sayılarını arttırdı. Kırtasiyeci Mehmet Çin, şehri geri göçün olduğundan dolayı işlerinin iyi olduğunu söyledi.

08.09.2024 09:40
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Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da geçtiğimiz yıla oranla geri göçün fazla olması okul alışverişi yapan vatandaşların da sayılarını arttırdı. Kırtasiyeci Mehmet Çin, şehri geri göçün olduğundan dolayı işlerinin iyi olduğunu söyledi.

Asrın felaketi sonrası barınacak yaşam alanı sıkıntısı yaşayan afetzede vatandaşlar Hatay'dan göç etmek zorunda kalmışlardı. Afetzede vatandaşlara evlerinin teslim edilmesi ve konteyner sayılarının artmasıyla birlikte kentte tersine göç başlamıştı. Bölgede Hatay Valiliğinin özverili ve koordinasyonlu çalışmaları sonrası eğitim yuvalarının hizmete sokulmasıyla aileler, okul sezonu öncesi memleketlerine gönül rahatlığıyla döndüler. Depremde iş yeri yıkılan Mehmet Çin, 15 yıldır kırtasiyecilik yaparak öğrencilerin okul ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu yılın başlarında Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde yeniden iş yeri açarak kırtasiye ürünleri satarak kazanç sağlamaya başladı. Geçen yıla göre bu yıldaki fiyatlarda değişkenlik olmadığını belirten Çin, şehre geri göçün olduğundan dolayı geçen yıla oranla kırtasiye ürünlerine talebin arttığını söyledi.

"Bu yıl şehre göç olduğundan dolayı kırtasiye ürünlerine talep çok oluyor"

15 yıldır kırtasiyecilik yapan Mehmet Çin, "Burada ürün çeşidi olarak çeşitliliklerimiz fazladır. Kalem, defter, uç, pastel boyalar ve sulu boyalar var. Bunun yanında oyuncak grubumuz ve takılar var. Geçen yıl burada iş yerimiz aktif değildi. Çünkü iş yerimiz depremde yıkıldı. Bu yılda tekrar hayata tutunabilmek için bu iş yerimizi açtık. Defterler 15 TL - 60 TL arasında oluyor. Çantaların fiyatları da 300 TL'den başlıyor ve bin 500 TL'ye kadar fiyatlar var. Anaokulu çantaları ise 150 TL ila 400 TL arasında fiyatları var. Bu yıl şehre göç olduğundan dolayı kırtasiye ürünlerine talep çok oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Geçen yıla göre bu yıl fiyat geçişlerinde çok fazla değişkenlik yok" dedi.

5 çocuğunun okul ihtiyaçlarını almak için alışveriş yapan Belgin Aygün, "Benim 5 çocuğum var. Hepsinin okul ihtiyaçlarını almaya geldim. Deprem bölgesinde geçen yıl okullarımız ve kırtasiyelerimiz çok yoktu. Bu yüzden ihtiyaçlarımızı bulamıyorduk. Şimdi ise okullarımız tadilat ediliyor ve her şey düzeltildi. Kırtasiyelerinde sayıları çoğaldı. Okul ihtiyaçlarımızı bulabiliyoruz. Kırtasiyeler çok olunca biz de rahatlıyoruz. Çocuklarımızın isteklerini ve ihtiyaçlarını alabiliyoruz. Kalemlerini, silgilerini, defterlerini ve çantalarına kadar her şeylerini alacağım. İhtiyaçları bütçemize uygun alabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Okul ihtiyaçları için alışveriş yapan öğrenci Birsen Parlakyıl, "Depremden sonra okulların güzel bir şekilde başlaması hepimiz için daha iyi oldu. Geçen yıl depremden sonra her şey bitmişti. Zamanla düzeldi, geçen yıl böyle güzel yerler yoktu. Buradan 4 defter aldım ve şimdi kalemlere bakacağım. Hepsinin fiyatları uyguna geliyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da Geri Göç, Kırtasiye Talebini Arttırdı - Son Dakika

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