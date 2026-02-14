HATSO ev sahipliğinde "Growing Green Together" projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
14.02.2026 17:52  Güncelleme: 17:53
Hatay Ticaret ve Sanayi Odası ve Hatay Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yürütülen 'Growing Green Together' projesinin açılış toplantısı yapıldı. Proje, Hatay'da yeşil dönüşüm için KOBİ ve girişimcilere destek sağlamayı hedefliyor.

Hatay Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin'in katılımıyla Hatay Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yürütülen "Growing Green Together" projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

AB ve Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından desteklenen, GIZ tarafından hibelendirilen PACE Programı kapsamında; Hatay Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) ile Hatay Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yürütülen "Growing Green Together" projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi. 12 ay sürecek proje; Hatay'da yeşil dönüşümün güçlendirilmesini, KOBİ ve girişimcilerin eğitim, mentörlük ve küçük hibelerle desteklenmesini ve yerel kamu hizmetlerinde kapsayıcı bir kalkınma modelinin oluşturulmasını hedefleniyor.

Proje süreci kapsamında HATSO'da gerçekleştirilen ikinci toplantıda; PACE Programı Yöneticisi Jan Reckmann ve Kentsel ve Yerel Kalkınma Danışmanı Aziz Erden ile bir araya gelindi.

Toplantıda HATSO'yu temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, Meclis Başkanı Selahattin Eskiocak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarımız Serdar Şahutoğlu ve Ahmet Bünyamin Yavuz katıldı. Ayrıca Defne Belediyesi Etüt ve Proje Müdürü Musa Eskiocak ile Yayladağı Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Toktaş da toplantıda yer aldı.

HATSO Başkanı Çinçin, çalışmalara sağladıkları iş birliği ve destek dolayısıyla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Öntürk'e teşekkürlerini dile getirdi. - HATAY

Kaynak: İHA

