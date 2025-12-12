"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

Kırıkhan Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir dönerciye yönelik gerçekleştirilen denetimde, hijyen kurallarının ağır şekilde ihlal edildiği tespit edildi.
Denetim sırasında işletmede pişirilmiş tavuk ürünleri ile çiğ tavukların aynı dolapta birlikte muhafaza edildiği belirlendi. Ortaya çıkan görüntüler ekiplerin tepkisine neden olurken, işletme sahibinin durumu "Akşam dolaba koydum, maksimum 10 saat" sözleriyle savunmaya çalıştığı öğrenildi.
Zabıta ekiplerinin denetim sırasında "Boğulacağım, leş gibi kokuyor" ifadelerini kullandığı anlar, işletmedeki hijyen eksikliğini gözler önüne serdi. Mide bulandıran koşullar, ekipler tarafından kamerayla kayıt altına alındı.
Denetim sonucunda insan sağlığını tehdit ettiği belirlenen ürünler imha edilirken, söz konusu işletme Kırıkhan Belediyesi tarafından encümen kararıyla kapatıldı. Belediye yetkilileri, halk sağlığını riske atan işletmelere karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
