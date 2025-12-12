"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

Haberin Videosunu İzleyin
12.12.2025 09:44  Güncelleme: 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Haber Videosu

Hatay'da zabıta ekiplerinin denetimi esnasında hijyen kurallarına uymayan dönercide mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Zabıta ekiplerinin "Leş kokusu var" dedikleri işletme mühürlenerek, kapatıldı.

Kırıkhan Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir dönerciye yönelik gerçekleştirilen denetimde, hijyen kurallarının ağır şekilde ihlal edildiği tespit edildi.

PİŞMİŞ VE PİŞMEMİŞ TAVUKLAR AYNI DOLAPTA

Denetim sırasında işletmede pişirilmiş tavuk ürünleri ile çiğ tavukların aynı dolapta birlikte muhafaza edildiği belirlendi. Ortaya çıkan görüntüler ekiplerin tepkisine neden olurken, işletme sahibinin durumu "Akşam dolaba koydum, maksimum 10 saat" sözleriyle savunmaya çalıştığı öğrenildi.

'LEŞ GİBİ KOKUYOR' SÖZLERİ DENETİME DAMGA VURDU

Zabıta ekiplerinin denetim sırasında "Boğulacağım, leş gibi kokuyor" ifadelerini kullandığı anlar, işletmedeki hijyen eksikliğini gözler önüne serdi. Mide bulandıran koşullar, ekipler tarafından kamerayla kayıt altına alındı.

ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ, İŞLETME KAPATILDI

Denetim sonucunda insan sağlığını tehdit ettiği belirlenen ürünler imha edilirken, söz konusu işletme Kırıkhan Belediyesi tarafından encümen kararıyla kapatıldı. Belediye yetkilileri, halk sağlığını riske atan işletmelere karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zabıta, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat GUECLUE Murat GUECLUE:
    Ürünler imha ,işyeri kapatıldı, iş yeri sahibi ve çalışanlarında imhası lazım 10 0 Yanıtla
  • Oa343862! Oa343862!:
    Böyle görüntüler Müslüman ve Arap milletlerinde gorurursunuz maalesef, Nedeni kötü ahlak ve cahillik. Ben olsan Hiristiyan ülkenin yerinde üniversite bitirmemis hiçbir Müslüman ülke vatandaşını ülkeme almam. Bunu bir Türk vatandaşı ve Müslüman olarak söylüyorum 7 3 Yanıtla
  • Depechs Modes Depechs Modes:
    oha amk 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bıçak parası vermeyenleri taburcu etmeyen doktor görevine döndü Bıçak parası vermeyenleri taburcu etmeyen doktor görevine döndü
Gözaltı sonrası herkes Güllü’nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor
Yunan takımı gelecek diye sabaha kadar Atatürk Anıtı’nda nöbet tuttular Yunan takımı gelecek diye sabaha kadar Atatürk Anıtı'nda nöbet tuttular
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü 3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı
Merkez’in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı
Mehmet Akif Ersoy’un konuk olduğu programda söyledikleri yeniden gündem oldu Mehmet Akif Ersoy'un konuk olduğu programda söyledikleri yeniden gündem oldu
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı Gazeteci Enver Aysever tutuklandı
Aboubakar’a büyük operasyon: Eto’o kadro dışı bıraktırdı Aboubakar'a büyük operasyon: Eto'o kadro dışı bıraktırdı

11:32
İsrail’in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan’ı bir kez daha vurdular
İsrail'in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan'ı bir kez daha vurdular
11:15
Türkiye’den operasyon için net mesaj geldi 80 bin kişilik ordu hazır
Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır
11:09
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
10:53
Bir garip tatbikat: Polisler meslektaşlarını coplayıp ters kelepçe taktı
Bir garip tatbikat: Polisler meslektaşlarını coplayıp ters kelepçe taktı
10:42
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
10:30
İsrail’in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım
10:23
Hukuk öğrencisi genç kızdan “TOKİ“ vurgunu: Onların parasıyla ev sahibi oluyorum
Hukuk öğrencisi genç kızdan "TOKİ" vurgunu: Onların parasıyla ev sahibi oluyorum
10:19
Ela Rümeysa Cebeci’den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
10:13
Komisyonda Türk-İş krizi Asgari ücret toplantısında bir ilk yaşanabilir
Komisyonda Türk-İş krizi! Asgari ücret toplantısında bir ilk yaşanabilir
09:55
Piyasalar alev alev Euro’nun ardından dolar da rekor kırdı
Piyasalar alev alev! Euro'nun ardından dolar da rekor kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2025 11:55:51. #7.11#
SON DAKİKA: "Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.