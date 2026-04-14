Hatay'da Kapkaç Girişimi Başarısızlığa Uğradı

Hatay'da yüzünü kapüşonla gizleyen bir şüpheli, sokakta yürüyen İsmail Cabiroğlu'nun elindeki para çantasını çalmaya çalıştı. Cabiroğlu'nun direnmesi üzerine çantayı alamadan kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Kapkaç girişimi anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Nisan'da Antakya ilçesinde meydana geldi. Otomobilinden inen kuyumcu İsmail Cabiroğlu, iş yerine yürüdüğü sırada yüzünü kapüşonla gizleyen bir şüpheli yanına yaklaştı. Şüpheli, Cabiroğlu'nun elindeki, para çantasını çalmaya çalıştı. Kuyumcunun direnmesi üzerine şüpheli olay yerinden kaçarken, Cabiroğlu ise yakalamak için peşinden koştu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi kısa süre sonra yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Alican GÜMÜŞ - Kamera: HATAY,