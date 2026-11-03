Hatay\'da Kızılay Sokağı, Vali Masatlı\'nın katılımıyla törenle açıldı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve protokol üyelerinin katılımıyla Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan Kızılay Sokağı düzenlenen törenle açıldı.

Açılış programında konuşan Vali Masatlı, Türk Kızılay'ın savaş, afet ve insani yardım çalışmalarındaki rolüne dikkat çekerek kurumun toplumsal dayanışma ve gönüllülük kültürünün önemli temsilcilerinden biri olduğunu ifade etti.

Türk Kızılay'ın faaliyetlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması ve gönüllü sayısının artırılmasının önemini vurgulayan Masatlı, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay başta olmak üzere deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda Kızılay'ın önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Beslenme, barınma ve insani yardım alanlarında sağlanan destekler dolayısıyla Kızılay ailesine teşekkür eden Masatlı, Kızılay Sokağı'nın özellikle çocuklar ve gençler arasında yardımlaşma ve gönüllülük kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunmasını temenni etti.