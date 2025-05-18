Hatay'da Konteyner Kentler Su Bastı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hatay'da Konteyner Kentler Su Bastı

Hatay'daki konteyner kentler ve TOKİ konutları, aşırı yağış nedeniyle su altında kaldı.

18.05.2025 20:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Hatay'da geçen hafta konteyner kentleri ve yeni yapılan deprem konutlarını su bastı. İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Hatay Şube Başkanı İnal Büyükaşık, "2,5 yıldır 200 binin üstünde insan konteyner kentte kalıyor. Bu insanlar usandılar, evlerine geçmek istiyorlar. Onları evlere geçirmek için hızlı yapılaşmaya gidiliyor. Eğer biz onları daha nitelikli, daha sağlıklı, altyapı sorunu olmayan geçici süreçte yaşadığı yerde rahat ettirmiş olsaydık, bugün şehrin planlamasına da TOKİ evlerine de daha fazla zaman ayırabilecektik" diye konuştu.

Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ardından oluşturulan konteyner kentler ile Dikmece ve Gülderen'deki TOKİ konutları aşırı yağış nedeniyle su altında kaldı. Konteyner kentlerde vatandaşlar suları kendi açtıkları kanalla tahliye etmeye çalıştı. TOKİ konutlarında ise pencerelerden dairelere sular sızdı.

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Hatay Şube Başkanı İnal Büyükaşık, depremin başından beri nitelikli, sağlıklı, geçici barınma imkanı sağlanarak, kalıcı konut ve kentin daha iyi planlanması gerektiğini dile getirdiklerini, bu sebeple ortaya çıkan sonucun şaşırtıcı olmadığını ifade etti.

Büyükaşık, şunları söyledi:

"TOKİ'lerin izolasyon problemleri var. Pencerelerden su sızması ince ayarların yapılmamış olmasından kaynaklanıyor. Pencerenin kenarında boşluk kalmış, o boşluklara silikon çekilmemiş. Buralardan da yağmur suları sızdı. Aynı anda çok sayıda konut hızla yapılıyor. Tabii ki incede de kabada da sorun olur. Her yıl mayıs ayında Antakya'da bu kadar yağış olacağı bilinen bir gerçek. Çok hızlı yapılaşmaya gidilince de bu tarz sorunlar ortaya çıktı. Altyapı çalışması da yapılmadı. Hatay'ın çoğu yerinde altyapı sorunu var. Yağmur drenaj sistemi yok, şehir koca bir şantiye."

"Fazla sayıda ve hızlı konut yaparsanız sorun ortaya çıkar"

Kentte ciddi bir çalışma olduğunu belirten Büyükaşık, bu kadar konutun bu kadar hızlı sürede yapılması durumunda sorunların ortaya çıkacağını ifade etti.

Büyükaşık, şunları söyledi:

"2,5 yıldır 200 binin üstünde insan konteyner kentte kalıyor. Bu insanlar usandılar, evlerine geçmek istiyorlar. Onları evlere geçirmek için hızlı yapılaşmaya gidiliyor. Eğer biz onları daha nitelikli, daha sağlıklı, altyapı sorunu olmayan geçici süreçte yaşadığı yerde rahat ettirmiş olsaydık, bugün şehrin planlamasına da TOKİ evlerine de daha fazla zaman ayırabilecektik. Hızlı yapılaşma her zaman iyi değildir. Biz planlama yapmadık. Önce hızlı bir şekilde binayı yaptık, ondan sonra planlama yapmaya çalıştık. Sonra altyapı yapmaya çalıştık, böyle olunca da sorunlar ortaya çıkıyor."

"Bir şehir için sadece ev yeterli değildir"

Konteynerlerin birçok yapısal sorunu olduğunu, insanların yazın haşere kışın soğuk ve yağmurla başetmek zorunda kaldığını anlatan Büyükaşık, bahsettiği şekilde geçici barınma alanlarının külfetli olduğu için yapılmadığını ifade etti.

Büyükaşık, "Antakya'nın bütüncül planlama açısından zamana ihtiyacı vardı; biz bu geçici sağlıklı barınma alanını yapmış olsaydık planlamaya daha çok zaman ayırabilseydik, evleri de şehirde daha doğru bir şekilde yapacaktık. Bir şehir için sadece eve ihtiyaç yok, altyapı demek sadece kanalizasyon, drenaj demek değildir. Elektrik de su da bir altyapıdır. Bir şehir için sadece ev yeterli değil. O eve, hastaneye ulaşmak için bağlantı yolları yapmak da bir altyapıdır. Antakya'da bunların hepsi şu anda problem" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Deprem, Yerel, Yaşam, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'da Konteyner Kentler Su Bastı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Öğretmeni“ Down sendromlu Emircan’ı sandalyeden düşürdü "Öğretmeni" Down sendromlu Emircan'ı sandalyeden düşürdü
Fenerbahçe’nin eski yıldızı siyasete girdi İşte desteklediği parti Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
Dengeleri değiştirecek silah Türkiye’de üretilecek Dengeleri değiştirecek silah Türkiye'de üretilecek
Trump Katar’da görüp “Perfecto“ diyerek övdü Türkiye’den gönderilmiş Trump Katar'da görüp "Perfecto" diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş
Trump’tan Körfez turu yorumu: Dört günde Ukrayna’da harcadığımızın 12 katını kazandım Trump'tan Körfez turu yorumu: Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım
Çakılan altın fiyatları için yeni rekor tahmini Çakılan altın fiyatları için yeni rekor tahmini
TFF’nin kararı 1500 futbolcuyu tehlikeye attı TFF'nin kararı 1500 futbolcuyu tehlikeye attı
Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı
Nurgül Yeşilçay’dan radikal karar İmajını tazeledi Nurgül Yeşilçay'dan radikal karar! İmajını tazeledi
Boşanma aşamasındaki anne, kızını gecikmeli teslim ettiği için cezaevine gönderildi Boşanma aşamasındaki anne, kızını gecikmeli teslim ettiği için cezaevine gönderildi

20:03
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti’den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
19:24
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı
17:52
Canlı anlatım Galatasaray-Kayserispor maçında 3 dakikada 2 gol
Canlı anlatım! Galatasaray-Kayserispor maçında 3 dakikada 2 gol
17:14
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı
16:30
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç’un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git
12:23
Böyle bir şey mümkün mü Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf
Böyle bir şey mümkün mü? Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf
12:04
Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri
Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri
12:00
1,5 tonluk danasını satışa çıkardı İşte istediği fiyat
1,5 tonluk danasını satışa çıkardı! İşte istediği fiyat
11:58
Mazot akan yol piste döndü, vatandaş isyan etti: Gelen birbirine vurdu
Mazot akan yol piste döndü, vatandaş isyan etti: Gelen birbirine vurdu
11:58
Gaziantep’te fabrikada buhar kazanı patladı Yaralılar var
Gaziantep'te fabrikada buhar kazanı patladı! Yaralılar var
11:48
Görüntü bomba Erdoğan, Macron’un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
11:46
Putin ve Zelenski görüşecek mi Kremlin’den açıklama var
Putin ve Zelenski görüşecek mi? Kremlin'den açıklama var
11:32
Premier Lig’de ödül verildi Altay Bayındır yılın golünü yemiş
Premier Lig'de ödül verildi! Altay Bayındır yılın golünü yemiş
11:31
Kına gecesinde dev disko topu gelinin üzerine böyle düştü
Kına gecesinde dev disko topu gelinin üzerine böyle düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2025 20:19:14. #7.11#
SON DAKİKA: Hatay'da Konteyner Kentler Su Bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.