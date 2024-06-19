Hatay'da konteynere giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Hatay'da yılanlar insanların yaşam alanlarında sıklıkla görülmeye başlandı. İskenderun İlçesi Denizciler Mahallesi'nde kurulan semt pazarındaki konteynere giren yılanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gide İskenderun itfaiye ekibi, özel aparatla yılanı yakalayarak doğaya bıraktı. - HATAY
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