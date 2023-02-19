Hatay'da korkutucu görüntüler: 3 kilometrelik yol önce yarıldı sonra çöktü - Son Dakika
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Hatay'da korkutucu görüntüler: 3 kilometrelik yol önce yarıldı sonra çöktü

19.02.2023 12:05

Hatay'da korkutucu görüntüler: 3 kilometrelik yol önce yarıldı sonra çöktü Hatay'ın Samandağ ilçesinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yaklaşık 3 kilometrelik bir yolda derin yarıklar ve çökmeler oluştu.

Hatay'da korkutucu görüntüler: 3 kilometrelik yol önce yarıldı sonra çöktü

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yaklaşık 3 kilometrelik bir yolda derin yarıklar ve çökmeler oluştu. Depremin şiddetini gözler önüne seren o yol, havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem Hatay'da büyük yıkıcı etki oluşturmuştu. Samandağ ilçesine bağlı Yeni Mahalle'si Liman Caddesi'nde bulunan ve asi nehrinin denizle birleştiği noktaya giden yaklaşık 3 kilometrelik yolda derin yarıklar ve çökmeler oluştu. Depremin büyüklüğünü gözler önüne seren o yol havadan görüntülendi.

Mahalle sakinlerinden Habib Kaptan, "Annem 95 yaşında. Anneme sordum daha önce böyle bir deprem oldu mu ? diye. Hayatta görmedim dedi. Daha önceden depremler oldu ama böyle bir deprem olmamış. Yol nasıl yarılmış nasıl olmuş anlamadım. Çok korkutucu." dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Hatay'da korkutucu görüntüler: 3 kilometrelik yol önce yarıldı sonra çöktü - Son Dakika

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