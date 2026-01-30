6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılında Hataylı Narenciye Üreticisi Dertli: "1 Ton Mandalina Satacağım, 1 Kilo Kıyma Alacağım" - Son Dakika
6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılında Hataylı Narenciye Üreticisi Dertli: "1 Ton Mandalina Satacağım, 1 Kilo Kıyma Alacağım"

30.01.2026 10:15  Güncelleme: 11:20
Deprem sonrası Hatay'da mandalina üreticileri zor durumda. Niyazi Arslan, yanlış tarım politikalarının kendilerini etkilediğini ve 1 ton mandalina satışıyla 1 kilo kıyma alabilecek duruma geldiklerini ifade etti.

Haber: Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçerken; depremde büyük yıkım yaşanan Hatay'da üreticiler mandalinaya alıcı bulmakta zorlanıyor. Samandağlı narenciye üreticisi Niyazi Arslan, kilogramı 4,5 TL'ye bile alıcı çıkmadığını belirterek, "Yanlış tarım politikaları Hataylı çiftçiyi bitirdi; 1 ton mandalina satıp ancak 1 kilo kıyma alabiliyorum" sözleriyle yaşadığı sıkıntıyı dile getirdi.

6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı yaklaşırken Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremzede narenciye üreticisi Niyazi Arslan, mandalinayı kilogramı 4,5 TL'den ilana koymasına rağmen alıcı bulamadığını ve yanlış tarım politikaları nedeniyle üreticinin zarar ettiğini söyledi. Arslan yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

Adana'da 400 bin, 500 bin dönüm araziye mandalina ekilmiş. Depremden sonra ihracatçıların çoğu Adana'ya taşındı. Burada işçi sıkıntısı çekiyoruz. Bir tüccarı düşünün. İç piyasaya götürecek. Adana ile Hatay arasında 180-200 km mesafe var. Burada yakıt farkının eklenmesi lazım. İşçi de bulamayacak. Oradaki malı tercih ediyor ve alıyor. Bizi etkileyen Çukurova'da yanlış tarım politikası. Kim bu izni vermişse hata yapmış. Orada pamuk ektir, buğday, kuru fasulye, nohut, mercimek ektir. Sen bunları dışarıdan ithal ediyorsun. Samanı dışarıdan ithal ediyorsun. Çukurova'yı narenciyeye çevirirsen sonuç böyle olur. Örneğin; Ankara Belediyesi nasıl kent lokantası yapıyorsa, Hatay'dan her ay, hizmet anlayışı içerisinde belediye olarak üreticiden tüketiciye aynı fiyattan al. 5 TL'den benden alsın. Tüketiciye 5 TL'ye versin."

Kaynak: ANKA

