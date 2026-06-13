Özbekistan'ın deprem bölgesindeki destekleri Özbekistan Mahallesi ismiyle yaşatılacak - Son Dakika
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Özbekistan'ın deprem bölgesindeki destekleri Özbekistan Mahallesi ismiyle yaşatılacak

Özbekistan\'ın deprem bölgesindeki destekleri Özbekistan Mahallesi ismiyle yaşatılacak
13.06.2026 20:38  Güncelleme: 20:48
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Hatay'ın Arsuz ilçesinde Özbekistan'ın katkılarıyla inşa edilen yerleşim alanına 'Özbekistan Mahallesi' adı verildi. Törende bulvar, cadde ve parklara Özbekistan'a ait isimler takdim edildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla, Özbekistan'ın katkılarıyla tamamlanan bölgeye Özbekistan Mahallesi ismi verildi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Törenin, Özbekistan'ın inşa ettiği evlerin, caminin, bulvarın, altyapının hayata geçirilmesinin çok ötesinde Özbekistan ile Türkiye arasındaki köprülerin sağlamlığı, kardeşliğin, dostluğun kalıcı ve baki olduğunu göstermesi bakımından fevkalade önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in isminin ana bulvara verilmesi başta olmak üzere birçok kamusal alana Özbekistan'a ait isimlerin verilmesinin iki ülke dostluklarının hatırlanmasına katkı sunacağını söyledi.

Törene; Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve il ptotokolü katıldı.

Konuşmaların ardından Özbekistan Mahallesi, Şevket Mirziyoyev Bulvarı ve beraberindeki kamusal alanların isimlerinin bulunduğu beratlar takdim edildi, kurdele kesildi.

Törenle yerleşim alanına "Özbekistan Mahallesi" adını aldı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ismi bulvara verilirken, ülkenin başkenti olan Taşkent ile kültürel şehri Semerkant'ın ismi de caddelerde yaşatılacak. Mescide "Buhara" ismi verilirken, park ise "Özbekistan Cumhuriyeti Kardeşlik Parkı" olarak hizmet verecek. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Özbekistan'ın deprem bölgesindeki destekleri Özbekistan Mahallesi ismiyle yaşatılacak - Son Dakika

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