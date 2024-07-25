Hatay'da Plajda Paraşütçü Panik Yarattı - Son Dakika
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Yerel

Hatay'da Plajda Paraşütçü Panik Yarattı

Hatay'da plajda yürüdüğü esnada gökyüzünden üzerine paraşütçünün geldiğini fark eden vatandaşın yaşadığı panik kameraya yansıdı. Yamaç paraşütü yapan Alican Kolsuz yaşananları, 'Paraşütle inerken amca üzerime gelir gibi oldu ve ben de 'Dayı çekil' dedim' diyerek anlattı.

25.07.2024 09:09
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Hatay'da plajda yürüdüğü esnada gökyüzünden üzerine paraşütçünün geldiğini fark eden vatandaşın yaşadığı panik kameraya yansıdı. Yamaç paraşütü yapan Alican Kolsuz yaşananları, "Paraşütle inerken amca üzerime gelir gibi oldu ve ben de 'Dayı çekil' dedim" diyerek anlattı.

Ekstreö sporlara merakı olan ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde uçuş gerçekleştiren Adana'da yaşayan 33 yaşındaki Alican Kolsuz, yamaç paraşütü yapmak için Hatay'ın Samandağ ilçesine geldi. Samandağ ilçesinde paraşütle uçmak için doğru zamanı kollayan Kolsuz, gün batımına kısa süre kala yüksek bir noktadan havalandı. Gökyüzünün Akdeniz'i karşısına alarak eşsiz manzaraya karşı uçan Kolsuz, iniş yapmak için plajı tercih etti. Gökyüzünden inmeye çalışan Kolsuz, rüzgarının sert olduğundan inmekte zorlandı. Kolsuz, plajda bulunan çadıra çarpmamak için ani manevra yapınca yürüyüş yapan yaşlı bir vatandaşın üzerine doğru hareketlendi. Gökyüzünde aniden paraşütçüyü gören vatandaşın paniği kameraya yansırken sorunsuz bir şekilde iniş gerçekleşti.

"Paraşütle inerken amca üzerime gelir gibi oldu ve ben de 'Dayı çekil' dedim"

Adana'dan Samandağ'a yamaç paraşütü yapmak için gelen Alican Kolsuz, "Akşamüzeri kalkış yaptım. Sıcaklığın değişkenliğinden dolayı yer ve hava rüzgarları değişiklik gösterir. Kalkış yaptıktan sonra hava çok güzeldi. Kalktıktan sonra hava bizi gökyüzüne kadar yükseltiyordu. Çok güzel uçmamızı gerçekleştirdik. İnmeye yakın yer rüzgarı şiddetlenmişti. Yer rüzgarı baya şiddetliydi. Öne doğru manevra yapamadık ama sağa ve sola doğru hareketler yaparak inmeye çalışıyorduk. Videoda iniş alanına yaklaştığımda güçlü bir yer rüzgarı vardı. Rüzgarı karşıma alıp inme planım vardı. Karşımda bir çadır vardı. Çadıra çarpar mıyım çarpmaz mıyım düşüncesi vardı. Çadırı çarpmayacağız. Çadırın ilerisinde bir amca vardı. Amca bana bakıyor, ben de amcaya bakıyorum. Muhtemelen amcaya çarpabilirdim. Amca üzerime gelir gibi oldu. Ben de 'Dayı çekil' dedim. Amca kenara çekildi. Bir aksilik olmadan indik. Sadece paraşütüm inerken sahilde uzanan insanların üzerine düştü. Keyifli bir uçuştu" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da Plajda Paraşütçü Panik Yarattı - Son Dakika

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