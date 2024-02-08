Hatay\'da Rönesans Rezidans depreminde kaybettikleri anlatan bir kadın

Hatay'da 'Cennetten bir köşe' sloganıyla satılan Rönesans Rezidans'ta depremde kızını, damadını ve 3 torununu kaybeden Fatma Doğru, depremin yıl dönümünde enkaz başında gözyaşlarıyla o günleri anlattı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da meydana gelmişti. Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013 yılında tamamlandıktan sonra daireleri 'Cennetten bir köşe' sloganıyla satılan Rönesans Rezidans asrın felaketinde yıkılmıştı. Bine yakın insanın hayatını kaybettiği ve 53 kişinin hala kayıp olduğu rezidansta depreme yakalanan Sevin ailesinden Şükriye Sevin (48), eşi Aytaç Sevin (48), çocukları Yaren Sevin (22), Öykü Sevin (14) ve Efe Sevin (12) hayatlarını kaybetmişti. Rezidansın 2. katında yaşayan Sevin ailesinin cenazeleri depremin 12. gününde çıkarılmıştı.
Şükriye Sevin'in annesi Fatma Doğru (67), Rönesans Rezidans'tan geriye kalan enkazın başında depremde kaybettiği yakınlarını anarken gözyaşlarına hakim olamadı. Enkazın başında gözyaşlarına boğulan Doğru, depremden yaralı olarak kurtulan diğer çocukları ve torunlarıyla hayata tutunmaya çalışıyor.
"Rönesans Rezidans'ın sağlam olduğunu düşündüğümden dolayı kızım ve ailesi için hiç endişe etmedim"
Fatma Doğru, deprem öncesinde Rönesans Rezidans'ın sağlam olduğunu düşündüğünü ifade ederek, "Biz depremde sağ kurtulduk şükür. Koştum, 'Yavrum çocuklarıma götür beni' dedim. Rönesans Rezidans'ı sağlamdır diye düşündüğümden kızım ve ailesi için hiç endişe etmedim. Sabah olunca hemen buraya geldik. Ekinciler yolunda arabaları durduruyorlardı. 'Neden?' diye sorunca 'Rezidans çöktü' dediler. Hayallerim ve her şeyim gitti. Kurtulacaklarından asla ümidim yoktu. 'İnşallah acı çekmeden hemen hayatlarını kaybetmişlerdir' dedim ve sonra diğer çocuklarıma gittim. Ağır yaralı olarak kurtulmuşlar. Onlar da ölümden döndüler. Buraya hiç gelemedim ama gelseydim ne yapacağımı bilmiyordum" dedi.
"Gecekondu Rönesans Rezidans'tan sağlammış meğer"
Kentte bulunan gecekonduların bile rezidanstan daha sağlam olduğunu dile getiren Doğru, "Kızım ve damadım adliyede çalışıyordu. Torunum Yaren de adliyede işe başlamıştı ve henüz 3 ay maaş almıştı. Torunumun hayalleri yıkıldı. Gecekondu rezidanstan sağlammış meğer. 15 Şubat'ta sabah okula gideceklerdi. Çantalarını bile hazırlamışlar. Sabah olduğunda kızım ve damadım işe, torunlarım da okula gideceklerdi. Sabah olmadı, yavrum olmadı" ifadelerini kullandı. - HATAY
Pakistan'da eski Başbakan Navaz Şerif'in PML-N partisi ile tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi destekli bağımsız milletvekilleri arasında rekabetin yaşandığı seçimde oy sayımı 17.00'da bitti. Ancak seçim sonuçları saatler geçmesine rağmen hala açıklanmadı. PTI politikacıları oy sayımının durdurulduğunu ve birçok yerde sonuçların değiştirildiğini iddia etti. Pakistan Seçim Komisyonu Başkanı, sonuçların ''en kısa sürede'' açıklanacağını belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, ''AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.'' dedi.
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
Hamas'ın her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddedip orduya Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı emri veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ABD'den kötü haber geldi. İsrail'in Refah'a planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, "Plansız ve çok az düşünülmüş bir şekilde böyle bir operasyon düzenlemek felaket olur" dedi.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
Son Dakika › Yerel › Hatay'da Rönesans Rezidans depreminde kaybettikleri anlatan bir kadın - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?