Hatay\'da Şehit yakınları ve gaziler müftülüğün iftar sofrasında buluştu

Hatay İl Müftülüğü ve Hollanda Diyanet Vakfı iş birliğinde, şehit yakınları ve gazilere yönelik iftar programı düzenlendi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen programa; Vali Yardımcısı Emin Kaymak, Başkanlık Müftüsü Ahmet Altıok, İl Müftü Vekili Hasan Fındık ile Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehit ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürü Turna Benli katıldı.

Programda konuşma yapan Vali Yardımcısı Emin Kaymak, şehit aileleri ve gazilerin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayarak devletin her zaman onların yanında olacağını ifade etti. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirterek organizasyonda emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Başkanlık Müftüsü Ahmet Altıok ise yaptığı konuşmada şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmanın ve emanetlerine sahip çıkmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Programda şehitlerimizin ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Daha sonra Hatay İl Müftü Vekili Hasan Fındık tarafından yapılan dua ile şehitler rahmet ve minnetle anılırken, gazilere sağlık ve afiyet temennilerinde bulunuldu. - HATAY