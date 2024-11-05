Hatay'da şehit yakınları ve gaziler unutulmuyor - Son Dakika
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Hatay'da şehit yakınları ve gaziler unutulmuyor

Hatay\'da şehit yakınları ve gaziler unutulmuyor

Hatay Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kentte yaşayan şehit yakınlarının ve gazilerin yanında olmaya devam ediyor.

05.11.2024 10:56
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Hatay Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kentte yaşayan şehit yakınlarının ve gazilerin yanında olmaya devam ediyor.

Hatay Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bir an olsun şehit yakınlarını ve gazileri unutmuyor. Dernek yönetimi; şehit yakınlarına ve gazilere hizmet etmeye, gönül almaya ve minnet duyguları ile maddi ve manevi olarak yanlarında olmaya devam ediyor. Bu bağlamda Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ömer Küçük, Şehit Polis Memuru Cemil Okur, Şehit Jandarma Er Adil Görüroğlu, Şehit Jandarma Er Esat Mengüllü,Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yunus Kalkan'ın ailelerini ve gazi Mehmet Çamkerten'i ziyaret ederek taleplerini ve sorunlarını dinleyerek çözümü konusunda istişarelerde bulunuldu. Ziyaret; Hatay Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gül Burakçın ve derneğin Hatay Temsilcisi Abdullah Dağ'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Hatay Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği temsilcisi Abdullah Dağ, "Bu vatan uğruna canlarını vermiş aziz şehitlerimizin bizlere emaneti şehit yakınlarımızın ve bu vatan uğruna kanlarını akıtmış kahraman gazilerimizin hayatlarını kolaylaştırma ve iyi olma hallerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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