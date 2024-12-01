Hatay\'da şehit yakınları ve gazilere yeni nefes

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Hatay Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yeni dernek merkezinde şehit yakınlarına ve gazilere hizmet vermeye başladı.

Kahramanca can veren şehitlerin aileleri ve vatanı adına canından vazgeçen gaziler için gece gündüz çalışmalarını sürdüren Hatay Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yeni merkezinde hizmet vermeye başladı. Derneğin yeni merkezi Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde bulunan Atatürk Alışveriş Merkezi'ndeki iş yeri oldu. Hatay Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanı Gülşahin Burakçın ve dernek temsilcisi Abdullah Dağ, dertlere derman olmak adına şehit yakınlarını ve gazileri derneğin yeni merkezine davet etti. - HATAY