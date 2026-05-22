Başkan Öntürk, yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

22.05.2026 00:36  Güncelleme: 00:37
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, yoğun yağışların ardından su baskını ve taşkın yaşanan bölgelerde incelemeler yaptı, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunları dinledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kent genelinde etkili olan yoğun yağışların ardından sahaya inerek su baskını yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Başkan Öntürk, 20 Mayıs Çarşamba günü il genelinde etkisini artıran yoğun yağışların ardından beraberindeki heyetle birlikte sahada incelemeler gerçekleştirdi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışlardan etkilenen bölgelerde yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Başkan Öntürk, yetkililerden son durum hakkında detaylı bilgi aldı.

Su baskınlarının yaşandığı, taşkın riskinin arttığı ve zarar gören alanlarda incelemelerde bulunan Başkan Öntürk'ün, gece boyunca görev yapan ekiplerin çalışmalarını koordine ederek ilgili birimlere gerekli talimatları verdiği belirtildi.

Yağışlardan etkilenen bölgelerde vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Öntürk, haneleri ziyaret ederek sorun ve talepleri dinledi.

Başkan Mehmet Öntürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay'ımızda meydana gelen sel felaketinin ardından ekiplerimizle sahadaki çalışmaları yerinde inceledik. İlk andan itibaren tüm imkanlarımızla hemşehrilerimizin yanındayız. Yaralarımızı saracak, bu felaketin izlerini de hep birlikte sileceğiz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 00:51:48. #7.13#
