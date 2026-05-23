Hatay'da Sel ve Heyelan: 4 Ölü, 17 Yaralı

23.05.2026 17:12
İçişleri Bakanı Çiftçi, Hatay'da meydana gelen sel ve heyelan olaylarında 4 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hatay'da meydana gelen heyelan, sel ve göçük olaylarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay'da 20-22 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen kuvvetli yağışlara değinerek, "Özellikle Antakya, Defne, Samandağ, Dörtyol ve Reyhanlı ilçelerimizde yoğun sel ve su baskınları yaşanmıştır. Hatay'da il genelinde toplam bin 894 ihbar alınmış, bunların bin 888'inin su baskını olduğu tespit edilmiştir. Olaylara 2 bin 261 personel ile 867 araç/iş makinesiyle müdahale edilmektedir. Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Ankara, Malatya, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Niğde, Konya ve Mersin illerimizden su üstü ve su altı arama-kurtarma personeli, bot ve dron desteği Hatay'a sevk edilmiştir. Meydana gelen heyelan, sel ve göçük olaylarında maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 17 vatandaşımız yaralanmıştır. Samandağ ilçemizde kaybolduğu değerlendirilen 1 vatandaşımızı arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürmektedir. Yağışlar nedeniyle il genelinde 495 vatandaşımız güvenli bölgelere tahliye edilmiş, 32 vatandaşımız geçici olarak barındırılmaktadır" şeklinde konuştu.

Aşırı yağışlardan kaynaklanan enerji kesintilerinin tamamının giderildiğini belirten Bakan Çiftçi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan hasar tespit çalışmalarında 39 hanenin hasarsız, 10 hanenin az hasarlı, 2 hanenin yıkık ve 5 hanenin değerlendirme dışı olduğunu dile getirdi.

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum"

Bakan Çiftçi, şu ifadelere yer verdi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından Hatay ilimizde 24 Mayıs 2026 tarihinde saat 06.00'da başlayıp aynı gün saat 21.00'de bitecek olan gök gürültülü sağanak yağış uyarısı doğrultusunda da ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Devletimiz tüm kurumlarıyla sahadadır. Gelişmeleri anbean takip ediyor, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hatay'da meydana gelen sel, heyelan ve göçük olaylarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyor, yaşanan sel ve su baskınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu." - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, 3. Sayfa, Güvenlik, Ankara, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

