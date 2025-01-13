Hatay\'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

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Hatay'da seyir halindeki otomobil yandı

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde hareket halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Payas İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Fahrettin Altay caddesinde seyir halinde 31 MD 6153 plakalı Opel marka otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri de bölgeye geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, otomobilde büyük hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.