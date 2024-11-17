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Hatay'da Tarihi Camide Ney Dersi

Hatay\'da Tarihi Camide Ney Dersi

Hatay'daki 450 yıllık 2. Selim Camii'nde çocuklara ücretsiz ney kursu veriliyor.

17.11.2024 22:12
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Hatay'da Mimar Sinan tarafından inşa edilen 450 yıllık 2. Selim Camii'nde çocuklara ney dersi veriliyor.

Hatay'ın Payas ilçesinde 1574 yılında Mimar Sinan tarafından inşa edilen Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'ndeki 2. Selim Camii'nde 450 yıldır vatandaşlar ibadet etmeye devam ediyor. Tarihi camide ney dersleri de veriliyor. 10 yıldır ney üfleyen ve 5 yıldır da kendi neyini yapan caminin 37 yaşındaki imam hatibi İbrahim Gülcü, camiye gelen çocuklara ücretsiz ney kursu veriyor. İmam hatip İbrahim Gülcü, "Yaklaşık 15 yıl önce bir arkadaşım vesilesiyle ney üflemeye merak saldım ve 10 yıldır da ney üflerim. Daha sonrasında üretime merak saldım. Kendi neyimi üretmeyle ilgili bir hayalim vardı. Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi camimizin bahçesindeki imam odasında üretime başladım. Üretip üflediğim sırada yanıma gelen öğrencilerim merak ettiler ve onlara da ney yapımını ücretsiz olarak öğretiyorum. Cami cemaati, yerli ve yabancı turistler de merak ettiler. Cami cemaatindeki 15 çocuğa hem üfleme hem de açmayla ilgili dersler vermeye başladık. Onlar da kendi neylerini açabiliyorlar. Cami içerisinde vakit namazlarında mikrofon kullanmasak da çok doğal bir akustiği var ve neyi üflerken de bunu hissediyoruz. Camide ses her yere eşit şekilde yayılıyor. Üflediğimiz eserler ve ilahiler cemaatin hoşuna gidiyor. Yaklaşık 5 yıl önce kendi neylerimi üretmeye başladım. Herkesin hayali aslında kendi neyini açmaktır. Kendi hocalarım ve ustalarımla istişare ve gerekli malzemeleri de tedarik ederek neyin yolculuğuna biz de şahit olduk. Camimiz 1574 yılında ibadete hazır hale gelerek, Osmanlı'nın baş mimarı Mimar Sinan tarafından yapıldı" ifadelerini kullandı.

"Neyin akustiği insanı farklı diyarlara götürüyor"

13 yaşındaki Kadir Efe Ocak, "Ney çok önemli bir sanat eseri ve İbrahim hocamız da bizlere en güzel şekilde öğretiyor. İbrahim hocamız bize ney açmayı ve üflemeyi öğretiyor. Neyin akustiği insanı farklı diyarlara götürüyor. Ney yapmak ve üflemek farklı bir duygu" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da Tarihi Camide Ney Dersi - Son Dakika

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