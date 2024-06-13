Hatay'da telef olan buzağı çuval içinde yol kenarına atıldı

Yerel

Hatay'da telef olan buzağının çuval içerisinde konup yol kenarına atılması tepkiye neden oldu.

Arsuz ilçesinde telef olan buzağı, çuval içinde yol kenarına bırakıldı. Yol kenarına bırakılan buzağı vatandaşlarda tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, yetkilileri arayarak telef olan buzağının bölgeden alınması için ihbarda bulundu.

Telef olan hayvanın yol kenarına bırakılmasına tepki gösteren 29 yaşındaki Büşra Özkan, "Aracımla seyir halinde giderken orada bir çuval olduğunu fark ettim, başta köpek sandım ama sonra köpek olamayacak kadar büyük bir çuvaldı. İncelemek istedim arabamdan inip baktım içinde bir buzağı olduğunu fark ettim ölmüş, oraya atmışlar öyle buzağıyı zaten kokusundan hani ölmüş olduğu belliydi. Çuvalın yakınına gelince çok net bir koku vardı etrafında sonra buzağının ölmüş olduğunu fark ettim yani oraya atılmasını uygun bulmuyorum açıkçası ne biliyim en azından gömebilirlerdi hayvanı" dedi. - HATAY