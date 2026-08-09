Hatay\'da Trafik Kazası: 9 Yaralı

Haber: Erhan ÖZMEN

(HATAY) - Hatay'ın Erzin ilçesindeki Bağrıaçık Yaylası ile Osmaniye'nin Zorkun Yaylası arasındaki yolda hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, otomobil ile hafriyat kamyonu henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.