Hatay\'da Vali Masatlı Su Baskınlarını İnceledi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yoğun yağışların ardından Defne ilçesinde su baskınlarından etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu.

Vali, 20 Mayıs 2026 tarihinde il genelinde etkili olan yoğun yağışların ardından Defne ilçesinde yağıştan etkilenen bölgeleri ziyaret etti.

Sahada yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Vali Masatlı, su baskınlarının yaşandığı hanelerde sürdürülen hasar tespit, su tahliye ve temizlik çalışmalarını inceledi. Vatandaşlarla bir araya gelen Masatlı, geçmiş olsun dileklerini ileterek ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı.

Vali Masatlı, yağışların oluşturduğu olumsuzlukların giderilmesi amacıyla tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına hasar tespit ve müdahale çalışmalarının titizlikle devam ettiğini ifade etti. - HATAY