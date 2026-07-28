Hatay'da Yeniden Yapılan Sosyal Hizmet Binaları Açıldı - Son Dakika
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Hatay'da Yeniden Yapılan Sosyal Hizmet Binaları Açıldı

Hatay\'da Yeniden Yapılan Sosyal Hizmet Binaları Açıldı
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Hatay'da depremde yıkılan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Sosyal Hizmet Merkezi hizmete girdi.

Hatay'da depremde yıkılan ve yeniden inşa edilen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Antakya Sosyal Hizmet Merkezi'ni vatandaşların hizmetine açıldı. Vali Mustafa Masatlı, hizmete alınan binaları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Asrın felaketinin büyük yıkıma uğrattığı Hatay'da kamu binaları inşa edilmeye devam ediyor. Depremde yıkılan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Antakya Sosyal Hizmet Merkezi'nin yeni binaları kent merkezinde inşaları tamamlanarak hizmete açıldılar. Vali Masatlı, ziyaret kapsamında yeni hizmet binalarını inceleyerek sunulan hizmetler, fiziki imkanlar ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Modern hizmet binalarının vatandaşlara daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunulmasına katkı sağlayacağını belirten Masatlı, kamu hizmetlerinin daha güçlü ve verimli şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

Görev yapan personelle de bir araya gelen Vali Masatlı, yeni hizmet binalarının Hatay'a hayırlı olmasını temenni ederek, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla görev yapan tüm personele çalışmalarında başarılar diledi.

Modern, güvenli ve fonksiyonel yapılarıyla hizmet vermeye başlayan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Antakya Sosyal Hizmet Merkezi'nin, sosyal hizmetlerin vatandaşlara daha etkin, erişilebilir ve kaliteli şekilde sunulmasına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Hatay, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'da Yeniden Yapılan Sosyal Hizmet Binaları Açıldı - Son Dakika

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