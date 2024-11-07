Hatay'daki Tehlikeli Rampada Kazalar Sıklıkla Yaşanıyor - Son Dakika
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Hatay'daki Tehlikeli Rampada Kazalar Sıklıkla Yaşanıyor

Hatay\'daki Tehlikeli Rampada Kazalar Sıklıkla Yaşanıyor

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Narlıca Mahallesi'ndeki dik rampada sık sık kazalar meydana gelmekte. Bölge sakinleri, Antakya Belediyesi'nden tehlikeli rampaya çözüm bulunmasını talep ediyor.

07.11.2024 09:39  Güncelleme: 09:42
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Hatay'da sık sık kazaların yaşandığı rampadaki kazalar kameraya yansırken, vatandaşlar çözüm bekliyor.

Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi 932. Sokak'taki yokuşta sık sık kazalar meydana geliyor. Kazalar bölgedeki güvenlik kamerasına yansırken, "kaza yokuşu" olarak bilinen sokağı kullanmak zorunda olan vatandaşlar Antakya Belediyesi'nden çözüm bekliyor.

Oğlu ve torununun aynı rampada kaza geçirdiğini dile getiren Mustafa Küspeci, "Oğlum ve torunum motosikletle inerken motosiklet kayınca torunum düştü. Torunumun ayağı yaralandı. Yetkililerden buraya bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Burası çok dik bir rampa. Araçlarla bu rampadan inip çıktığımızda zorlanıyoruz. Burada çocuklarımız ve torunlarımız var. Oyun oynarken kayıp yere düşüyorlar ve yuvarlanıyorlar. Bu rampa çok tehlikeli bir hal aldı. Bu rampayı bilmeyen birisi mümkün değil buradan çıkamaz. Ben 30 yıldır burada yaşıyorum, bildiğim halde bile zor çıkıyorum. Bilmeyen birileri geldiği zaman patinaj yaparak çıkıyor. Burada okul var, oraya düşme ihtimali yüksek. Bu rampa biraz daha düşürülürse ve asfalt yapılırsa çok güzel olur" dedi.

"Yetkililerden buraya bir çözüm bulmalarını istiyoruz"

Rampada yaşanan kaza sayısının çok fazla olduğunu dile getiren Şaban Kuyucu ise, Antakya Belediyesi yetkililerine seslenerek, "Bu rampayı biraz düşürmeleri gerekiyor ve bir perde duvar yapmaları gerekiyor. Kaç tane motosikletli düştü buraya, sayamadık. Motosikleti bırak adamlar arkadan sürüklenip gidiyor. Yetkililerden buraya bir çözüm bulmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'daki Tehlikeli Rampada Kazalar Sıklıkla Yaşanıyor - Son Dakika

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