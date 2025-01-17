Hatay'daki Yetim Çocuklara Bartın'dan Destek - Son Dakika
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Hatay'daki Yetim Çocuklara Bartın'dan Destek

Hatay\'daki Yetim Çocuklara Bartın\'dan Destek

Bartın'dan gönderilen kış hediyeleri, Hatay'daki öksüz ve yetim çocuklara ulaştırıldı.

17.01.2025 12:38
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Hatay'da yaşayan öksüz ve yetim çocuklar için Bartın'dan gönderilen hediyeler sahiplerine ulaştırıldı.

Bartın'da eğitim veren Ağdacı İlkokulu 2/A sınıfı öğrenci ve velileri, Hatay'da yaşayan depremzede öksüz ve yetim çocuklar için kışlık hediyeler hazırladılar. Bartınlı ailelerin hediyeleri olan; atkı, bere, eldiven, kazak, çorap ve pijama takımları Antakya Kaymakamlığı personelleri tarafından çocuklara dağıtıldı. Antakya Kaymakamlığı; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bartın Merkez Ağdacı İlkokulu 2/A sınıfına, velilerine ve Sınıf Öğretmeni Yeliz Terzi' ye teşekkürlerini dile getirdi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'daki Yetim Çocuklara Bartın'dan Destek - Son Dakika

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