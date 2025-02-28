Hatay Defne\'de Asfalt Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

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Hatay'ın Defne ilçesi Çardaklı Mahallesi'nde belediye ekipleri asfalt yenileme çalışmasını tamamladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'ın Defne ilçesinde belediye ekipleri asfalt yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Defne Belediyesi, fen işleri müdürlüğü ekipleri tarafından Çardaklı Mahallesi'nde başlatılan asfalt yenileme çalışması başarıyla tamamlandı.

Defne Belediye Başkanı İbrahim Özgün, "Göreve başladığımız günden bu yana, mesai saatine bakmaksızın, tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Yaşanabilir bir Defne için azimle ve kararlılıkla hizmet vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - HATAY