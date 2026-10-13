Hatay Hassa'da genç esnaf, İsrail menşeli ürünlere 3 yıldır boykot uyguluyor - Son Dakika
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Hatay Hassa'da genç esnaf, İsrail menşeli ürünlere 3 yıldır boykot uyguluyor

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Hatay Hassa\'da genç esnaf, İsrail menşeli ürünlere 3 yıldır boykot uyguluyor
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Hatay Hassa'da market işleten 20 yaşındaki genç esnaf, Gazze ve Filistin'de yaşananlara tepki olarak yaklaşık 3 yıldır İsrail menşeli ürünleri satmıyor. İçecek dolabına boykot mesajı asan genç esnaf, kararından vazgeçmeyeceğini belirterek vatandaşlara menşe kontrolü çağrısı yaptı.

Hatay'da market işleten 20 yaşındaki Yasin Kuş, Gazze'de yaşananlar nedeniyle yaklaşık 3 yıldır İsrail menşeli ürünleri satmıyor. Marketindeki içecek dolabına, "Bu dolapta çocuk katili İsrail'i destekleyen içecekler bulunmamaktadır" yazısı asan Kuş, boykot kararını sürdürerek vatandaşlara da duyarlılık çağrısında bulundu.

Hassa ilçesi Girne Mahallesi'nde yaşayan Yasin Kuş, işlettiği markette vatandaşlara hizmet vererek geçimini sağlıyor. Kuş; Gazze ve Filistin'de yaşananlara tepki göstermek amacıyla yaklaşık 3 yıl önce İsrail menşeli ürünleri satmama kararı aldı. Kararını aradan geçen süreye rağmen sürdüren Kuş, boykot kapsamındaki ürünleri işletmesine almıyor. Marketindeki içecek dolabına boykot mesajı asan ve iş yerine Filistin bayrağı yerleştiren Kuş, bu şekilde tepkisini ortaya koyuyor. Boykot kararından vazgeçmeyeceğini belirten genç esnaf, vatandaşların da alışveriş yaparken ürünlerin menşeine dikkat etmelerini istedi.

"Üç yıldır aynı kararlılıkla sürdürüyoruz"

Gazze ve Filistin'de yaşanan olayların ardından boykot kararı aldığını belirten Yasin Kuş, "Gazze ve Filistin'de yaşanan olayların ardından 3 yıl önce işletmemizde İsrail menşeli ürünleri satmama kararı aldık. Aradan geçen 3 yıla rağmen bu kararımızı aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Herhangi bir marka ismi vermeden ifade etmek gerekirse boykot kapsamındaki bütün ürünleri işletmemizde bulundurmuyoruz. Vatandaşlarımıza da bu konuda duyarlı olmalarını ve boykot konusunda destek vermelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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