Hatay\'ın 25 Tescilli Ürünüyle Damakları Çatlatması

Kültürel çeşitliliği ve zengin mutfak kültürü ile ön plana çıkan Hatay, 25 tescilli ürünüyle damakları çatlatıyor.
Medeniyetler beşiği olan Hatay, geçmişte bir çok kültüre ve medeniyete ev sahipliği yaptı. Hatay'da yüzlerce yıldır süren yaşamın ve medeniyetin birikimiyse günümüze yansımış durumda. Hatay'da bir çok yöresel tat lezzetiyle damakları çatlatıyor. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Hatay'ın zengin mutfak kültürünün 25 tescilli ürünle temsil edildiğini belirterek, ilk tescilli ürün olan Antakya künefesi olduğunu ifade etti.
"Çok zengin bir coğrafyadayız, bizde Arap, Fransız, Osmanlı ve Türk mutfağından oluşan bir mutfak kültürü var"
Hatay'da şu an 25 tescilli ürünün olduğunu belirten Antakya Ticaret Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, "Hatay'da şu an 25 tane tescilli ürünümüz var. Bunun 15 tanesi Antakya Ticaret ve Sanayi odasına ait, ancak tescili hak eden yüzlerce ürünümüz daha var. Onları da zaman içerisinde kademeli olarak yapacağız. İlk tescilli ürünümüz 2008 yılında Antakya künefesiydi. Daha sonra uluslararası tescile çıktık. Şimdi ise Antakya künefesi Avrupa Birliği tescili de aldı ve artık İngilizce konuşuluyor. Bunun dışında, kabak tatlısı, halhali zeytinimiz, kabağımız ve zahterimiz var. Bu masaya sığmayacak kadar aday tescil ürünlerimiz bulunmakta. Zaman içerisinde tekrardan yemek turizmi potansiyelini kazanacağımızı umut ediyorum. Tescilli ürün için hedeflediğimiz ve çalışması yapılan ürünler var. İlk aklıma gelen Antakya Simidi, Keferabid kavunu bir çok ürünümüz daha sırada bekliyor. Bunları ciddi raporlamaya ihtiyaç var bunları yaptıkça tescil ettireceğiz. Çok zengin bir coğrafyadayız. Biz de Arap, Fransız, Osmanlı ve Türk mutfağından oluşan bir mutfak kültürümüz var" şeklinde konuştu. - HATAY
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