Hatay'ın Altınözü ilçesinde bahçe yangını söndürüldü

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Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana gelen bahçe yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin bahçe kısmında meydana gelen yangını fark eden ikamet sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Durum üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bölgeye giderek yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kısa sürede söndürülürken bahçede hasar oluştu. - HATAY