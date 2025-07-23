Hatay\'ın anavatana katılışının 86. yıl dönümü törenle kutlandı

Hatay'ın anavatana katılışının 86'ncı yıl dönümü, düzenlenen resmi törenle kutlandı. Törende, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Hatay'ın anavatana katılışının 86. yıl dönümü sebebiyle tören düzenlendi. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törene Hatay Valisi Mustafa Masatlı, milletvekilleri, Hatay İli Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Vali Masatlı, Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı.

"Hatay, milletin vakur iradesiyle anavatanda"

Hatay'ın anavatana katılışında halkın kararlı duruşuna dikkat çeken Vali Masatlı, "Bugün, aziz milletimizin iradesinin ve istiklal ruhunun tezahürü olan 23 Temmuz'un 86. yıl dönümünü, büyük bir gurur ve şükranla idrak ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Şahsi meselemdir' diyerek vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna gösterdiği kararlı duruşu ve diplomasi yeteneği, milletimizin yüksek feraseti ve Hatay halkının vakur iradesiyle taçlanan bu büyük gün; necip Türk milletinin hafızasında ve gönlündeki müstesna yerini ilanihaye koruyacaktır" dedi.

Törenin ardından protokol üyeleri, şehitlik ziyareti gerçekleştirdi. - HATAY