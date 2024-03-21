Hatay İtfaiyesi Deprem Sonrası Ekipmanlarını Yenileyerek Arama Kurtarma Kapasitesini Artırdı

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Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, deprem felaketinde yıkılan binasında zarar gören su altı ve üstü ekipmanlarını yenileyerek, arama kurtarma kapasitesini iki katına çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da kamu binaları büyük zarar görmüştü. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Antakya ilçesindeki binası da yerle bir olmuş ve ekipmanlar büyük ölçüde zarar görmüştü. Deprem bölgesinde vatandaşlara daha iyi hizmet etmek isteyen İtfaiye Daire Başkanlığı, su altı ve su üstü arama kurtarma ekipmanlarını yenileyerek kapasitesini artırdı. İtfaiye ekipleri, asrın felaketinden bu yana 11 kayıp vakasına müdahale etti ve 84 eğitim dalışı yaptı.

İtfaiye Daire Başkanlığının iyileştirmesiyle ekipman sayısını 2 katına çıkarttıklarını söyleyen Su altı ve Su üstü Birim Amiri Yunus Güneri, "Asrın felaketi olan 6 Şubat depreminde itfaiye binamız yıkılarak, içerisinde bulunan bir çok ekipman gibi su altı ve su üstü ekipmanlarımız da hasar görmüştü. İtfaiye Daire Başkanlığımızın iyileştirme çalışmaları sayesinde mevcutta bulunan ekipmanlarımızın 2 katını envanterimize kattık. İtfaiyenin asli görevleri içerisin de bulunan su altı ve su üstü arama kurtarma ekiplerini daha donanımlı ve en üst düzeye çıkarttık. Ekiplerimiz 6 Şubat depremlerinden bu yana 11 kayıp vakasına müdahale etmiş olup, toplamda 84 tane eğitim ve tatbikat dalışları yaptı" dedi. - HATAY