Hatay kart, vatandaşlara modern hizmet sunuyor - Son Dakika
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Hatay kart, vatandaşlara modern hizmet sunuyor

Hatay kart, vatandaşlara modern hizmet sunuyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), vatandaşların şehir içi ulaşımını rahat ve konforlu bir şekilde sağlamaları için "Hatay Kart" sistemiyle modern ve kullanışlı hizmet veriyor.

17.03.2025 00:29  Güncelleme: 00:31
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Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), vatandaşların şehir içi ulaşımını rahat ve konforlu bir şekilde sağlamaları için "Hatay Kart" sistemiyle modern ve kullanışlı hizmet veriyor.

HBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı, İskenderun'da 5 farklı güzergahta hizmet vermeye başlayan halk otobüslerinde kullanılacak olan kart sistemi başvuruları yoğun ilgi görüyor. HBB yetkilileri, vatandaşlara yeni hizmet sunacak olan halk otobüslerinden yararlanmak isteyenlerin İskenderun otogarında kurulan kart merkezinden kimlik kartı ve bir adet vesikalık fotoğraf ile başvuru yaparak Hatay Kart alabileceklerini belirtti.

Yetkililer; engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz yararlanacağı modern ulaşım hizmeti kapsamında, görev yeri belgesini ibraz eden emniyet ve jandarma personeli ile zabıta memurları, gazi ve şehit yakınları, Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen basın kartına sahip basın mensupları, öğrenci, öğretmen ve akademisyenlerin 1 yıl ücretsiz yararlanacağı belirtilirken ödenecek kart bedelinin ise 40 TL olduğunu ifade etti.

Otobüslere gösterilen ilginin yoğun olduğunu ve başvurularında bir hayli sıklaştığını belirten yetkililer, hafta sonu da kart merkezlerinin hizmet verdiğini ve sivil vatandaşlar tarafından yapılan başvuru sonrasında ödenecek olan kart bedelinin 25 TL olduğunun bilgisini verdi.

HBB Halk Otobüsü hizmetinden yararlanan vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirerek HBB Başkanı Mehmet Öntürk sayesinde halkın ihtiyacı olan hizmete kavuştuğunu, emeği geçen herkese teşekkür etti. - HATAY

Kaynak: İHA

Hatay Büyükşehir Belediyesi, hatay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay kart, vatandaşlara modern hizmet sunuyor - Son Dakika

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