Hatay Kırıkhan'da şap hastalığı söndürüldü, Üzümdalı Hayvan Pazarı açılacak - Son Dakika
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Hatay Kırıkhan'da şap hastalığı söndürüldü, Üzümdalı Hayvan Pazarı açılacak

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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde tespit edilen şap (SAT-1) hastalığı kontrol altına alınıp söndürüldü ve bölgedeki kısıtlamalar kaldırıldı. Bu kapsamda Antakya’daki Üzümdalı Hayvan Pazarı yeniden faaliyete geçecek; hayvancılık faaliyetleri ve hayvan hareketliliği normale döndü.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tespit edilen şap hastalığının kontrol altına alınarak söndürülmesinin ardından bölgede uygulanan tedbirler kaldırıldı.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün kararı doğrultusunda, Kırıkhan ilçesi Özkızılkaya Mahallesi'nde tespit edilen Şap (SAT-1) hastalığı nedeniyle uygulanan kısıtlamalar sona erdi.

Hatay İli Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonunun 2026/16 sayılı kararının 15. maddesi kapsamında alınan karar doğrultusunda, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından geçici olarak faaliyetleri durdurulan Antakya ilçesindeki Üzümdalı Hayvan Pazarı yeniden faaliyete geçecek.

HBB yetkilileri, çalışmalar ve üreticilerin kurallara uymasıyla sürecin tamamlandığını, hayvancılık faaliyetleri ile hayvan hareketliliğinin yeniden normale döndüğünü bildirdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hatay Kırıkhan'da şap hastalığı söndürüldü, Üzümdalı Hayvan Pazarı açılacak - Son Dakika
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